Moto GP : en tête, Yohann Zarco chute, Fabio Quartararo 8e du Grand Prix de Grande-Bretagne

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté le Grand Prix MotoGP de Grande-Bretagne, dimanche à Silverstone, où le leader français du championnat Fabio Quartararo (Yamaha) a terminé 8e. En tête, Yohann Zarco a chuté lors du 5e tour.

Aux deux premières positions en début de course, les deux Français ont connu une suite de course plus compliquée. Yohann Zarco a chuté alors qu’il restait 16 tours et Fabio Quartararo a terminé à la 8e place d’une course remportée par l’Italien Francesco Bagnaia, ce dimanche lors du Grand Prix Moto GP de Grande-Bretagne.

Francesco Bagnaia s'impose à Silverstone





4ème victoire de la saison pour l'Italien, qui s'impose devant Maverick Vinales et Jack Miller





Fabio Quartararo termine à la 8ème place







Bagnaia, désormais 3e du championnat, gagne son deuxième Grand Prix d'affilée après celui des Pays-Bas. Maverick Vinales (Aprilia) et Jack Miller (Ducati) complètent le podium, profitant de la chute de Johann Zarco (Ducati-Pramac) parti en pole position.

Quartararo compte, après 12 manches sur 20, 180 points, soit 22 de plus qu'Aleix Espargaro (Aprilia), qui a terminé juste derrière lui à la 9e place, et 51 sur Bagnaia.

Le grand perdant est Zarco : parti premier, le Français était en route vers sa première victoire en MotoGP, mais au 5e tour sur 20, il a chuté et abandonné.

UN «LONG LAP» FATAL À QUARTARARO

Inconsolable, c'est depuis le garage qu'il a vu Bagnaia remporter la course et lui passer devant au championnat. Le Cannois perd même deux places puisqu'il est aussi dépassé par Enea Bastianini (Ducati-Gresini).

"Chuter comme ça, ça met les boules !"





Johann Zarco revient sur sa chute alors qu'il était en tête de la course







Pour Quartararo, champion en titre, la course a été rendue plus compliquée par une pénalité. Sanctionné pour avoir, aux Pays-Bas, percuté Espargaro, le Français a dû effectuer une pénalité «long lap», un détour à emprunter sur le circuit en début de course.

Alors qu'il pointait à la 2e place derrière Zarco, cet handicap l'a fait descendre à la 5e. Il n'a ensuite pas réussi à tenir son rang.

Pour Quartararo comme pour Zarco, c'est une course à oublier. Prochaine étape le 21 août en Autriche.