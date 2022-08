OM-Reims, Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’OM accueille Reims pour son premier match de la saison 2022-2023 de Ligue 1, dimanche 7 août. Voici comment regarder ce match à la TV.

C’est parti. L’OM version Igor Tudor lance sa saison de Ligue 1 avec la réception du Stade de Reims dimanche soir dans un Orange Vélodrome à guichets fermés. Deuxièmes la saison dernière, les Olympiens, qui retrouveront la Ligue des champions dans quelques semaines, ont l’impératif de bien commencer ce nouvel excercice.

Le problème, c’est qu’ils n’ont pas préparé de la meilleure des manières ce début de championnat avec un changement d’entraîneur dès le début de la reprise de l’entraînement (Jorge Sampaoli a été démis de ses fonctions et remplacé par Igor Tudor), les matchs amicaux n’ont pas été une réussite et pour couronner le tout, la tension est présente entre certains cadres et le technicien croate.

C’est avec tout ça que Marseille va donc tenter de commencer comme il faut son championnat sous peine que la crise ne couve déjà sur le Vieux-Port.

Programme TV

OM-Reims

Ligue 1

Dimanche 7 août

20h45 sur Prime Video