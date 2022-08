Formule 1 : Lewis Hamilton n’aime pas conduire dans la vie de tous les jours

Lewis Hamilton a confié ne pas aimer conduire sur les routes hors des circuits de Formule 1, dans une interview accordée à Vanity Fair lundi.

On peut être champion de F1 et ne pas être à l’aise sur les routes du quotidien. C’est le cas de Lewis Hamilton, septuple champion de Formule 1, qui a révélé à Vanity Fair lundi, ressentir «du stress» lorsqu’il conduit dans la vie de tous les jours.

«Je trouve cela stressant. J'essaie de ne pas faire des choses qui n'apportent rien à ma vie», a ainsi confié le pilote britannique de l’écurie Mercedes, alors qu’il se trouvait dans sa voiture dans la périphérie de Nice au moment de l’interview.

«Cette route est folle. Il se passe tellement de choses ici. Je vais faire demi-tour dans une seconde, c'est trop stressant pour moi», a-t-il lâché à son passager. Dans son article, le journaliste explique notamment que Lewis Hamilton est très prudent sur les routes et qu’il «s'arrête même souvent» pour laisser passer les conducteurs pressés.

Il a pensé à arrêter en 2021

Dans cette même interview, Sir Lewis Hamilton en a également profité pour confirmer qu’il avait bien songé à stopper sa carrière après la saison 2021. Et surtout après l’incroyable dénouement de la dernière course à Abou Dhabi qui a sacrée Max Verstappen, après des décisions contestables prises par le directeur de course, Michael Masi.

«Je ne sais pas si je peux vraiment mettre des mots sur le sentiment que j'ai eu, a confié Lewis Hamilton. Je me souviens juste être assis là, incrédule. Et avoir réalisé que je devais défaire mes ceintures, que je devais sortir de là, que je devais grimper hors de cette chose, que je devais trouver la force. Je n'avais aucune force. Et c'était l'un des moments les plus difficiles, je dirais, que j'ai eu depuis très, très longtemps. Je me suis demandé si je voulais continuer.»

Sous contrat avec son écurie jusqu'à la fin 2023, le Britannique pense même à prolonger son aventure. La perspective d’un huitième titre, record jamais atteint, le pousse à poursuivre.

«J'aime toujours conduire, je suis toujours mis au défi par ce sport. Donc je n'ai pas vraiment l'impression que je dois y renoncer de sitôt», a-t-il indiqué, même si la récente annonce de retraite de Sebastian Vettel lui a mis une petite piqûre de rappel sur la possibilité d’une fin de carrière.