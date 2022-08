Tennis : Rafael Nadal annonce son retour à Cincinnati

Absent des courts depuis début juillet, Rafael Nadal a annoncé mercredi 10 août sur ses réseaux sociaux qu'il renouerait avec la compétition à l'occasion du tournoi organisé dans l'Ohio du 13 au 21 août. Une participation qui doit lui permettre de monter en puissance avant l'US Open, qui aura lieu dans la foulée.

Déjà de retour. Rafael Nadal, qui n'a plus joué depuis son forfait avant la demi-finale de Wimbledon, a annoncé ce mercredi sur son compte Instagram qu'il reprendrai la compétition la semaine prochaine pour les Masters 1000 de Cincinnati. «Très heureux de jouer à nouveau à +Cincy+. Je m'y rends en avion demain», a écrit l'Espagnol, 3e mondial.

A Wimbledon le 8 juillet, alors en quête d'un troisième titre du Grand Chelem d'affilée, après l'Open d'Australie et Roland-Garros, il n'avait pu défendre ses chances en demies face à Nick Kyrgios, empêché par une déchirure abdominale. C'est la persistance de cette blessure devenue certes une simple «gêne» selon ses propres termes, qui l'a contraint a repousser d'une semaine son retour sur les courts, lui qui devait participer au Masters 1000 de Montréal actuellement en cours.

«Tout se passe bien ces dernières semaines. Il y a quatre jours, j'ai commencé à m'entraîner à servir et hier, après la séance d'entraînement, j'ai ressenti une petite gêne qui était encore présente aujourd'hui», avait expliqué la semaine passée Nadal sur ses réseaux sociaux.

Le recordman du nombre de titres Majeurs (22) doit faire face depuis plus d'un an à des douleurs récurrentes dues à une nécrose de l'os scaphoïde du pied gauche, ce qui ne l'a pas empêché de revenir au plus haut niveau en 2022. A Cincinnati, il tentera de préparer au mieux l'US Open (29 août-11 septembre), où il visera un «petit Chelem».