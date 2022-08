Coupe du monde U20 féminine : Kysha Sylla, l'ambitieuse bleuette

En lice, dans la nuit de jeudi à vendredi, à la Coupe du monde U20 avec l’équipe de France féminine, la défenseure Kysha Sylla fait partie de la nouvelle génération qui rêve de marcher sur les traces de ses aînées, récentes demi-finalistes de l’Euro.

Telles une Fenotte (le surnom des joueuses de l’Olympique lyonnais), Kysha Sylla a les crocs. Professionnelle depuis 2021, la jeune défenseure de 18 ans - qui peut également jouer milieu défensive -, qui a prolongé son contrat avec le club rhodanien jusqu’en 2025, ne cesse de franchir les étapes les unes après les autres.

Marseillaise d’origine, celle qui est amenée à prendre plus tard la relève de Wendie Renard dans la défense lyonnaise et des Bleues va tenter de s’offrir un nouveau titre lors de la Coupe du monde U20 quelques mois après avoir réalisé le doublé avec l’OL (championnat-Ligue des champions).

«L’objectif que je me suis fixée, comme mes coéquipières, il est clair : chercher le titre, annonce-t-elle. Je suis surclassée donc remporter un titre avec les U20, ce serait vraiment super en plus.»

«Je m'entraîne avec les meilleures du monde»

Forte de son expérience avec les Lyonnaises en ayant intégrée le groupe professionnelle, Kysha Sylla compte se servir de son expérience pour emmener les Bleuettes au sommet.

«Le fait d’être à l’OL, qui est l’un des plus grands clubs d’Europe, c’est une vraie chance. Il y a de la concurrence certes, le niveau est très élevé mais on savoure tous les jours d’être au milieu de grandes joueuses, concède la Marseillaise. Même si je ne suis pas encore titulaire, je m’entraîne avec les meilleures du monde et je progresse rapidement.»

Au Costa Rica, Kysha Sylla compte donc bien poursuivre sa progression avant de revenir à Lyon pour préparer une saison qui s’annonce très chargée pour elle et son club. «La saison prochaine, on veut remporter les trois titres, prévient la défenseure. Surtout qu’on a perdu la Coupe de France de manière assez dure. Et sur un plan personnelle, j’espère essayer de m’imposer un peu plus avec le groupe professionnelle.» Une jeune ambitieuse qui n’a pas froid aux yeux.