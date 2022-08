Ballon d’Or : Les nommés de l'édition 2022

Alors que la cérémonie récompensant le Ballon d’Or aura lieu le 17 octobre prochain, la liste des 50 joueurs a été communiquée à ce vendredi 12 août. Si Karim Benzema fait office de grandissime favori, d’autres stars peuvent prétendre au sacre pour cette édition 2022.

Qui succèdera à Lionel Messi ? France Football et L’Equipe ont annoncer ce vendredi à le nom des 50 nommés pour le Ballon d’Or. Les footballeuses en lice pour le Ballon d’Or féminin sont également connues, ainsi que les prétendants au trophée Kopa et au trophée Yachine, récompensant respectivement le meilleur jeune et le meilleur gardien.

Ballon d'or masculin

Thibaut Courtois, Mohamed Salah, Rafael Leao, Joshua Kimmich, Christopher Nkunku, Trent Alexander-Arnold, Vinicius Jr, Bernardo Silva, Luiz Diaz, Robert Lewandowski, Riyad Mahrez, Casemiro, Heung-min Son, Fabinho, Karim Benzema, Mike Maignan, Harry Kane, Darwin Nunez, Phil Foden, Sadio Mané, Sébastien Haller, Luka Modric, Antonio Rüdiger, Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne, Dusan Vlahovic, Virgil van Dijk, Joao Cancelo, Kylian Mbappé, Erling Haaland

Here are the nominees for the 2022 Ballon d’Or! ✨#ballondor pic.twitter.com/eodgwNzBwt — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) August 12, 2022

Ballon d'or féminin

Selma Bacha (France, Olympique Lyonnaios), Fridolina Rolfo (Suède, FC Barcelone), Vivianne Miedema (Pays-Bas, Arsenal), Lucy Bronze (Angleterre, FC Barcelone), Sam Kerr (Australie, Chelsea), Christiane Endler (Chili, Olympique Lyonnais), Lena Oberdorf, Kadidiatou Diani (France, Paris Saint-Germain) Catarina Macario, Alexia Putellas, Alexandra Popp, Aitana Bonmati, Wendie Renard, Alex Morgan, Beth Mead, Asisat Oshoala, Marie-Antoinette Katoto, Millie Bright, Trinity Rodman, Ada Hegerberg.

Here are the nominees for the 2022 Women’s Ballon d’Or! #ballondor pic.twitter.com/w4XbpV5KN3 — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) August 12, 2022

trophée Kopa

Karim Adeyemi (Allemagne, RB Salzbourg puis Borussia Dortmund) Jude Bellingham (Angleterre, Borussia Dortmund) Eduardo camavinga (France, Real Madrid), Gavi (Espagne, FC Barcelone) Ryan Gravenberch(Pays-Bas, Ajax puis Bayern Munich) Josko Gvardiol(Croatie, RB Leipzig) Nuno Mendes (Portugal, Sporting Portugal puis PSG) Jamal Musiala(Allemagne, Bayern Munich) Bukayo Saka (Angleterre, Arsenal) Florian Wirtz (Allemagne, Bayer Leverkusen).

trophée Yachine

Alisson Becker (Brésil, Liverpool), Yassine Bounou (Maroc, Séville), Thibaut Courtois (Belgique, Real Madrid), Ederson (Brésil, Manchester City), Hugo Lloris (France, Tottenham), Mike Maignan (France, AC Milan), Edouard Mendy (Sénégal, Chelsea), Manuel Neuer (Allemagne, Bayern Munich), Jan Oblak (Slovénie, Atlético de Madrid), Kevin Trapp (Allemagne, Eintracht Francfort).

Grandissime favori de cette édition en raison d’une année pleine sur le plan personnel et collectif, Karim Benzema (Real Madrid) pourrait toutefois se voir ravir le titre cette année.

Parmi les joueurs pressentis pour figurer dans les premières places du classement, les noms des pépites Kylian Mbappé (Paris-Saint-Germain) et Erling Haaland (Manchester City) ressortent régulièrement chez les observateurs.