Ballon d’Or : qui seront les nommés ?

Alors que la cérémonie récompensant le Ballon d’Or aura lieu le 17 octobre prochain, la liste des 50 joueurs nommés sera communiquée à 18h30 ce vendredi 12 août. Si Karim Benzema fait office de grandissime favori, d’autres stars peuvent prétendre au sacre pour cette édition 2022.

Qui succèdera à Lionel Messi ? France Football et L’Equipe vont annoncer ce vendredi à 18h30 le nom des 50 nommés pour le Ballon d’Or. Les footballeuses en lice pour le Ballon d’Or féminin seront également connues, ainsi que les prétendants au trophée Kopa et au trophée Yachine, récompensant respectivement le meilleur jeune et le meilleur gardien.

Grandissime favori de cette édition (voir plus bas) en raison d’une année pleine sur le plan personnel et collectif, Karim Benzema (Real Madrid) pourrait toutefois se voir ravir le titre cette année. Parmi les joueurs pressentis pour figurer dans les premières places du classement, les noms des pépites Kylian Mbappé (Paris-Saint-Germain) et Erling Haaland (Manchester City) ressortent régulièrement chez les observateurs.

Les deux autres joueurs du trio offensif du PSG, à savoir Lionel Messi et Neymar, devraient également être de la partie. Parmi les autres favoris annoncés, Robert Lewandowski (FC Barcelone) et Kevin De Bruyne (Manchester City) pourraient créer la surprise. Le premier a inscrit 35 buts en 34 rencontres de Bundesliga la saison dernière et 13 buts en 10 matchs de Ligue des Champions avec le club bavarois. Le second a totalisé 8 passes décisives et 15 buts en 30 matchs de Premier League la saison passée.

L’international sénégalais Sadio Mané, transféré cet été de Liverpool au Bayern, devrait également figurer en tête de liste, tout comme son ancien coéquipier égyptien chez les Reds, Mohamed Salah.

Un peu plus loin, l’attaquant argentin de l’Inter Milan Lautaro Martinez, auteur de 21 buts en 34 journées de Serie A, devrait toutefois figurer dans la liste des 50 nommés, tout comme la pépite espagnole Pedri (FC Barcelone), l’international algérien Riyad Mahrez (Manchester City) et le nouveau joueur de Chelsea, Raheem Sterling.

En ce qui concerne les défenseurs, le solide international néerlandais Virgil van Dijk (Liverpool) devrait être sélectionné dans les 50, tout comme le portugais Ruben Dias (Manchester City).

Enfin, pour les gardiens de but, Thibault Courtois (Real Madrid), Alisson (Liverpool), Edouard Mendy (Chelsea) et Manuel Neuer (Bayern Munich) devraient figurer dans la liste communiquée ce vendredi.

Karim Benzema en immense favori

Décisif avec un but inscrit avec le Real Madrid face à l’Eintracht Francfort (2-0) ce mercredi lors de la Supercoupe de l’UEFA, Karim Benzema est devenu le 2e meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid avec 323 réalisations.

La saison dernière, l’attaquant de 34 ans a réalisé une année pleine, tant sur le plan individuel que collectif. Il a inscrit 27 buts et délivré 12 passes décisives avec les Meringues en 32 matchs de Liga, tout en marquant 15 fois en 12 rencontres de Ligue des Champions. Il a remporté le titre de champion d’Espagne avec le Real Madrid, puis la Ligue des Champions et la Supercoupe de l’UEFA. Il a également soulevé le trophée de la Ligue des Nations avec les Bleus en 2021.

Ce mercredi, à l’issue de la victoire en Supercoupe de l’UEFA, son entraîneur chez les Merengues, Carlo Ancelotti, a encensé le buteur, lui prédisant un sacre lors des résultats annoncés le 17 octobre prochain. «Maintenant, il file tout droit vers le Ballon d'Or. Est-ce qu'il subsiste encore un doute (sur le fait que c'est lui qui va l'emporter, NDLR) ? Pour moi, plus aucun», a expliqué le technicien italien.

Dans la même veine, le portier madrilène Thibault Courtois a affirmé que le buteur français gagnerait sans problème le trophée remis le 17 octobre. «Je suis sûr qu'il va remporter le trophée. Si ce n'est pas lui qui le gagne, c'est qu'il y a une erreur dans les votes. A part Karim, je ne vois pas qui a joué une année comme ça. Je ne vois pas qui d'autre peut le gagner», a assuré le portier belge.

Même l’ancien milieu international allemand Bastian Schweinsteiger ne voit pas le moindre concurrent capable de réaliser avec l’avant-centre tricolore cette année. L’ex-joueur du Bayern a notamment encensé le travail sans ballon de Karim Benzema.

Currently the best center forward of the world - @Benzema.



Not only the goals he scores are impressive. For me, it’s exceptional how intelligent he is moving off the ball. No doubt he will win the Ballon d‘Or 2022! #SuperCup — Bastian Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) August 10, 2022

«Actuellement le meilleur avant-centre du monde. Non seulement les buts qu'il marque sont impressionnants. Pour moi, c'est exceptionnel à quel point il s'éloigne du ballon. Nul doute qu'il remportera le Ballon d'Or 2022 !», a écrit l’ancien milieu sur Twitter.