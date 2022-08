PSG – Montpellier : l’attitude de Kylian Mbappé pointée du doigt

Après sa prolongation au sein du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a effectué un retour controversé lors de son premier match de la saison 2022-2023 face à Montpellier. Auteur d’un but à la 69e minute, le Parisien est néanmoins apparu agacé, voire en colère, lors de la rencontre.

Un match à oublier pour Kylian Mbappé ? Ce samedi 13 août, le Paris Saint-Germain est ressorti vainqueur du Parc des Princes lors de son match face à Montpellier (5-2) pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Neymar, Renato Sanches et Kylian Mbappé ont, tous les trois, trouvé le chemin des filets.

Auteur d’un pénalty raté dans les premières minutes du match et d’un but à la 69e minute, le natif de Bondy a souvent été dans les bons coups lors de la rencontre, en provoquant par exemple le premier but parisien (39e, CSC de Falaye Sacko) ou encore en décalant Achraf Hakimi dans l’action du deuxième but parisien.

Cependant, l’international français s’est surtout fait remarquer pour son attitude, sa gestuelle et ses interactions avec ses partenaires, se montrant agacé et en colère à plusieurs reprises. Un comportement qui n’est pas passé inaperçu au Parc des Princes.

Des soucis personnels d'après son entourage

«Je pense qu'avec le penalty raté, il (Kylian Mbappé : NDLR) boudait un peu mais c'est normal, c'est un grand joueur, il veut toujours faire la différence. Quand il rate quelque chose, il est déçu, c'est normal», a expliqué Marco Verratti en zone mixte.

«Mais après il a montré, déjà avec le premier but sur lequel il était décisif, puis après avec son but. Mais ça fait plaisir quand il est énervé parce que ça veut dire qu'il tient beaucoup à cette équipe, qu'il veut bien faire, qu'il veut faire la différence», a ajouté le milieu de terrain italien.

Contacté par RMC Sport, l’entourage de l’attaquant parisien a évoqué des problèmes personnels qui ont réussi à le perturber.

Malgré plusieurs tentatives individuelles, Kylian Mbappé a voulu trop en faire balle au pied, au point de la perdre rapidement. Pour Christophe Galtier, le numéro 7 du PSG est «évidemment à court physiquement. Cela implique que vous puissiez parfois rater des enchaînements, et que l’on s’agace plus vite que d’habitude. C’est pour cela que j’ai pris la décision de l’amener le plus loin possible, tout en évitant qu’il aille pas au bout pour éviter de prendre trop de risque», a-t-il indiqué sur Canal+.