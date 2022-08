Ligue 1 : un début de saison historique avec déjà deux records

Le début de saison de Ligue 1 est historique avec deux records à l’issue de la 2e journée : ceux du nombre de buts inscrits et de penaltys sifflés.

Un départ en fanfare. Le début de saison de Ligue 1, qui a commencé le 5 août dernier, bat des records. A commencer par celui du nombre de buts inscrits. Après les deux premières journées, pas moins de 62 buts ont déjà été marqués en 19 rencontres, le match entre Lorient et Lyon ayant été reporté. Avec 3,26 buts par match, le championnat de France connait sa meilleure moyenne depuis 50 ans. Il s’agit également du 3e début de saison le plus prolifique de l’histoire, alors que la 1ère journée avait été la plus riche en buts depuis 45 ans avec 34 réalisations.

Et ce nombre de buts élevé peut s’expliquer par les pénaltys sifflés au cours des deux premières journées. Les arbitres ont désigné à 12 reprises le point de pénalty. Un record depuis 35 ans. Sur les 12 tentatives, 9 ont été transformées tandis que 3 ont été manquées par le Lensois Florian Sotoca, le Monégasque Axel Disasi et le Parisien Kylian Mbappé. La saison dernière à la même époque, seulement 3 pénaltys avaient été sifflés (et tous transformés).

Reste à savoir si ces tendances se poursuivront lors de la 3e journée, programmée ce week-end, avec notamment les confrontations entre Lyon et Troyes, Monaco et Lens, Marseille et Nantes et le choc opposant Lille au PSG, meilleure attaque de l’Hexagone avec déjà dix buts marqués.