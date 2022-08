Boxe : inquiétude autour de la santé de Mike Tyson aperçu dans un fauteuil roulant (photos)

Mike Tyson a été aperçu dans un fauteuil roulant, ce mardi, à l’aéroport de Miami (Etats-Unis). De quoi susciter une vive inquiétude autour de l’état de santé de l’ancien boxeur américain.

L’état de santé de Mike Tyson semble se détériorer au fil des jours. Il y a quelques semaines, la légende de la boxe avait été aperçue en train de se déplacer avec une canne. Mais elle ne lui serait plus suffisante. Agé de 56 ans, «Iron Mike» a été vu et photographié dans un fauteuil roulant, ce mardi, dans les couloirs de l’aéroport de Miami (Etats-Unis).

En cause, des problèmes de dos et une sciatique chronique dont l’Américain, qui a mis un terme à sa carrière en 2005, souffre depuis plusieurs années. Et ces douleurs dans le bas du dos seraient en lien direct avec la pratique de la boxe.

Ces images, sur lesquelles Mike Tyson apparaît également usé et marqué, sont d’autant plus inquiétantes qu’il a récemment déclaré que sa mort allait bientôt arriver. «Quand je me regarde dans le miroir, je vois ces petites taches sur mon visage, je dis : ‘Wow. Cela signifie que ma date d'expiration approche, très bientôt’», a déclaré le premier boxeur poids lourd à détenir simultanément les titres WBA, WBC et IBF.