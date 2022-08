Football : Elon Musk prêt à acheter Manchester United ?

Dans un tweet publié dans la nuit de mardi à mercredi, le milliardaire Elon Musk a annoncé vouloir acheter le club anglais de Manchester United, avant de déclarer quelques heures plus tard qu’il s’agissait d’une «blague».

Elon Musk a une nouvelle fois agité la toile avec un tweet. Patron de Tesla et Space X, le milliardaire, habitué aux provocations sur le réseau social, a annoncé vouloir racheter le club de football de Manchester United. «Et j’achète Manchester United, de rien», a-t-il écrit. Un message qui a été «liké» plus de 600.000 fois et qui a suscité de nombreuses réactions.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Mais quelques heures plus tard, il a démenti vouloir faire l’acquisition de la formation britannique et évoqué une plaisanterie. «Non, c’est une blague (...). Je n’ai prévu d’acheter aucun club de sport», a-t-il répondu à un internaute, toujours sur le réseau social, même si Manchester United «était son équipe favorite» quand il était «enfant».

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams. — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Ce tweet a d’autant plus fait parler que le club anglais, détenu par la famille Glazer, traverse une crise et connait un début de saison compliqué en Premier League. Le week-end dernier, les Red Devils ont été humiliés sur la pelouse de Brentford (4-0), subissant une deuxième défaite en autant de journées.

De son côté, Elon Musk a lui récemment vendu pour près de 7 milliards de dollars d’actions de son groupe automobile Tesla, alors qu’il est en pleine bataille judiciaire autour de son projet de rachat avorté de Twitter.