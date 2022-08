PSG : la mère de Kylian Mbappé sort du silence après la brouille avec Neymar

Quelques jours après l’affaire du «penaltygate» entre Kylian Mbappé et Neymar, Fayza Lamari, mère de l’attaquant français, est sorti du silence pour tenter de mettre un terme à la polémique.

Le PSG prépare son déplacement, ce dimanche soir, à Lille. Mais l’affaire du «penaltygate» et la relation houleuse entre Kylian Mbappé et Neymar sont toujours au centre des débats. Samedi soir, lors de la réception de Montpellier au Parc des Princes, le Français et le Brésilien ont eu un accrochage au moment du deuxième penalty sifflé en faveur du club de la capitale peu avant la mi-temps. Kylian Mbappé, qui avait manqué le premier penalty, a réclamé le ballon à son coéquipier pour retenter sa chance. Mais le n°10 parisien n’a pas cédé et s’est chargé de transformer la sentence.

Cette situation a un peu plus irrité le champion du monde 2018, apparu avec le visage très fermé tout au long de la rencontre. Même son but en seconde période ne lui a pas rendu le sourire. Et la polémique a pris une autre tournure avec les messages «likés» par Neymar pointant du doigt l’attitude de Kylian Mbappé.

Ces événements ont mis en lumière la relation quelque peu tendue entre les deux partenaires. Elle se serait d’ailleurs dégradée depuis la prolongation de contrat de Kylian Mbappé à Paris. Au moment de prolonger jusqu’en 2025, il aurait obtenu de nombreuses garanties de la part de ses dirigeants, dont le départ de Neymar. Mais ce dernier, qui a émis à plusieurs reprises son intention de rester, est toujours au club.

Le déplacement à Lille sera très scruté

Ce qui peut expliquer en partie l’agacement du natif du Bondy contre les Montpelliérains, même si des problèmes personnels ont été avancés à la fin de la rencontre. Interrogée sur le sujet, la mère du Tricolore a tenté de désamorcer la polémique. «La situation est réglée en interne, tout va bien», a déclaré Fayza Lamari au média Kora Plus.

L’incident est-il clos pour autant, alors que le conseiller sportif Luis Campos serait intervenu auprès des deux joueurs ? Le prochain match, dimanche, sur la pelouse du Losc, où les deux coéquipiers seront particulièrement scrutés, devrait apporter un premier élément de réponse.