PSG : Thilo Kehrer signe à West Ham, qui seront les prochains «indésirables» à partir ?

Thilo Kehrer s’est engagé, ce mercredi, avec le club anglais de West Ham jusqu’en 2026, et d’autres joueurs «indésirables» devraient quitter le PSG d’ici à la fin du mercato.

L’opération dégraissage se poursuit au PSG. Invité à trouver un nouveau club, Thilo Kehrer a signé, ce mercredi, un contrat de quatre ans (plus deux ans en option) avec le club anglais de West Ham. Arrivé à Paris en 2018, pour un peu plus de 35 millions d’euros, le défenseur allemand (20 sélections), qui a disputé près de 130 matchs, n’a jamais vraiment convaincu dans la capitale et avait rejoint le groupe des «indésirables» après la tournée estivale au Japon du club parisien. Face à cette situation, il a choisi de changer d’air pour obtenir du temps de jeu en vue de la prochaine Coupe du monde au Qatar qu’il espère disputer avec l’Allemagne.

Et d’autres joueurs du club de la capitale devraient à leur tour quitter le champion de France avant la fin du mercato. C’est le cas d’Idrissa Gueye. Le milieu de terrain sénégalais, sous contrat jusqu’en juin 2023, serait proche d’un retour du côté d’Everton (Angleterre), où il a évolué entre 2016 et 2019 avant de rejoindre le PSG. Egalement poussé vers la sortie, Ander Herrera, qui a déclaré à plusieurs reprises vouloir rester à Paris, pourrait finalement lui retourner en Espagne et plus précisément à l’Athletic Bilbao.

Situation compliquée pour Icardi, Rafinha, Draxler et Kurzawa

Autre milieu de terrain sur le départ, le jeune Eric-Junior Dina Ebimbe est annoncé à l’Eintracht Francfort. Les négociations entre le club allemand et le PSG sont sur le point d’aboutir et le transfert de l’international Espoirs français pourrait rapidement être conclu. S’ils ne font pas partie des «indésirables», Leandro Paredes et Keylor Navas sont également annoncés sur le départ. Le milieu argentin est convoité par la Juventus Turin, en cas de départ d’Adrien Rabiot, alors que le portier costaricien, n°2 dans la hiérarchie des gardiens derrière Gianluigi Donnarumma, pourrait lui aussi prendre la direction de l’Italie avec un prêt à Naples.

En revanche, la situation est plus complexe pour Mauro Icardi, Julian Draxler, Rafinha et Layvin Kurzawa. Si Paris pousse pour les faire partir, les pistes se font rares. Le nom d’Icardi circule néanmoins du côté de la Turquie, où Galatasaray et Fenerbahçe seraient intéressés, et Rafinha pourrait rentrer au Brésil. Pour Julian Draxler et Layvin Kurzawa, c’est le calme plat. Ils ont un peu moins de deux semaines pour trouver une solution et éviter de connaître une saison blanche.