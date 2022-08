Tennis : blessé au talon, Gaël Monfils forfait pour l’US Open

Revenu sur les courts il y a seulement quelques jours, Gaël Monfils a déclaré forfait, ce mercredi, pour l’US Open (29 août-11 septembre) en raison d’une blessure au talon droit.

Nouveau coup dur pour Gaël Monfils. Blessé au talon droit, le tennisman français a déclaré forfait pour l’US Open, lui qui avait déjà dû renoncer à Roland-Garros et Wimbledon pour blessures. «Malheureusement, et ce suite aux derniers examens réalisés à mon retour en Europe, je ne serai pas en mesure de défendre mes chances à l’US Open cette année. Je vais devoir observer une nouvelle période de soins avant de pouvoir reprendre la compétition», a-t-il posté sur son compte Twitter.

Je vous tiendrai informé dès que possible quant à la date de mon prochain tournoi. — Gael Monfils (@Gael_Monfils) August 17, 2022

Eloigné des courts depuis début mai, à cause d’une blessure persistante au talon, le n°1 français avait effectué un retour à la compétition au Masters 1000 de Montréal. Mais après avoir écarté l’Espagnol Pedro Martinez en trois sets et l’Américain Maxime Cressy en deux manches, il avait rechuté, en fin de semaine dernière, en 8e de finale contre le Britannique Jack Draper et avait été contraint d’abandonner.

Rentré en Europe, il a effectué des examens complémentaires qui ont confirmé sa blessure et acté son forfait pour le dernier Grand Chelem de la saison. Et la suite de sa saison demeure incertaine. «Je vous tiendrai informé dès que possible quant à la date de mon prochain tournoi», a indiqué Gaël Monfils, qui va passer les prochaines semaines à se soigner et auprès de sa femme Elina Svitolina enceinte de leur premier enfant.