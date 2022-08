Boxe : Oleksandr Usyk-Anthony Joshua… à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Oleksandr Usyk-Anthony Joshua, le combat de boxe revanche pour le championnat du monde WBA, IBF, WBO et IBO aura lieu le samedi 20 août en Arabie Saoudite. Voici le programme TV.

L’heure de la revanche à sonner. Oleksandr Usyk et Anthony Joshua se retrouvent un peu moins d’un an après la victoire de l’Ukrainien dans le stade de Tottenham à Londres. Cette fois, l’affrontement aura lieu à Djeddah (Arabie saoudite) le samedi 20 août prochain.

Battu par l’impressionnant boxeur ukrainien invaincu en septembre 2021, le Britannique, qui avait enregistré la deuxième défaite de sa carrière, va tenter de récupérer les titres WBA, IBF, WBO et IBO.

Contre Andy Ruiz, «AJ», qui s’entraîne désormais avec Robert Garcia, a déjà prouvé qu’il était capable après une défaite. Il faudra donc faire de même contre Usyk.

Pour le moment, ce combat, qui devrait se dérouler aux alentours de 22 heures, n’a pas de diffuseur officiel en France. Le premier affrontement avait été diffusé par Canal+.

A noter qu’en plus de cette revanche entre Usyk et Joshua, la carte de la soirée s’annonce particulièrement incroyable. Il y aura une demi-finale IBF des lourds entre Filip Hrgovic et Zhilei Zhang. En lice aussi, le Français Mathieu Bauderlique qui affrontera l’Anglais Callum Smith dans un combat en mi-lourds qui déterminera le challenger du Russe Artur Beterbiev.

