Tour d’Espagne : Parcours, favoris, diffusion TV… Tout savoir sur la Vuelta 2022

La 77e édition du Tour d’Espagne s’élance, ce vendredi, d’Utrecht (Pays-Bas) pour un périple de plus de 3.000 kilomètres jusqu’à l’arrivée à Madrid le dimanche 11 septembre. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la Vuelta 2022.

Parcours

Pour cette 77e édition, le peloton partira, ce vendredi 19 août, d’Utrecht (Pays-Bas) et devra parcourir au total 3.280,5 kilomètres jusqu’à l’arrivée, prévue le dimanche 11 septembre, à Madrid. Et la bataille pour le maillot rouge de leader promet d’être une nouvelle fois au rendez-vous avec un parcours très montagneux et accidenté.

Etapes

Les trois premières étapes de ce Tour d’Espagne 2022 auront lieu aux Pays-Bas avec pour commencer un contre-la-montre par équipes dans les rues d’Utrecht. Après la journée de transfert vers l’Espagne, les coureurs auront le droit à une étape de moyenne montagne. Au total, sur les 21 étapes, il y aura six étapes de plaine, deux étapes de plaine avec une arrivée en altitude, quatre étapes de moyenne montagne, sept étapes de montagne, un contre-la-montre par équipes et un individuel.

19 août (1ère étape) : Utrecht-Utrecht (contre-la-montre par équipes-23,3km)

20 août (2e étape) : Bois-le-Duc-Utrecht (175,1km)

21 août (3e étape) : Breda-Breda (193,5km)

22 août : Repos

23 août (4e étape) : Vitoria-Gasteiz-Laguardia (153,5km)

24 août (5e étape) : Irun-Bilbao (187,2km)

25 août (6e étape) : Bilbao-Pico Jano (181,2km)

26 août (7e étape) : Camargo-Cistierna (190km)

27 août (8e étape) : La Pola Llaviana-Yernes y Tameza (153,4km)

28 août (9e étape) : Villaviciosa-Les Praeres (171,4km)

29 août : Repos

30 août (10e étape) : Elche-Alicante (CLM – 30,9km)

31 août (11e étape) : El Pozo-San Miguel de Cabo de Gata (191,2km)

1er septembre (12e étape) : Salobreña-Peñas Blancas (192,7km)

2 septembre (13e étape) : Ronda-Montilla (168,4km)

3 septembre (14e étape) : Montoro-Sierra de la Pandera (160,3km)

4 septembre (15e étape) : Martos-Sierra Nevada (149,6km)

5 septembre : Repos

6 septembre (16e étape) : Sanlúcar de Barrameda-Tomares (189,4km)

7 septembre (17e étape) : Aracena-Calera de León (162,3km)

8 septembre (18e étape) : Trujillo-Piornal (192km)

9 septembre (19e étape) : Talavera de la Reina-Talavera de la Reina (138,3km)

10 septembre (20e étape) : Moralzarzal-Puerto de Navacerrada (181km)

11 septembre (21e étape) : Las Rozas de Madrid-Madrid (96,7km)

Favoris

Triple tenant du titre, Primoz Roglic sera le grand favori à sa propre succession et visera un incroyable quadruplé sur les routes espagnoles. Mais la concurrence sera relevée pour le Slovène, qui avait abandonné avant le départ de la 15e étape sur le Tour de France, avec Enric Mas, 2e en 2018 et l’année dernière, ainsi que Simon Yates, vainqueur en 2018, ou encore Jai Hinfley, vainqueur du dernier Tour d’Italie, Richard Carapaz et Remco Evenepoel, qui sera épaulé par Julian Alaphilippe. Disqualifié du Tour de France pour infraction médicale, Nairo Quintana a lui finalement renoncé à prendre le départ.

Diffusion TV

Le Tour d’Espagne sera diffusé en exclusivité sur Eurosport avec chaque étape retransmise à partir de 14h50 sur Eurosport 1.