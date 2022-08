Hexagone MMA : la ligue française s’exporte à l’étranger

Hexagone MMA, la ligue française, prend de l’ampleur et va organiser ses deux prochains événements à l’étranger. Le premier à Dubaï (Emirats Arabes Unis), le 28 août. Et le second, en Allemagne, le 15 octobre.

Après un lancement réussi en France, Hexagone MMA s’internationalise pour la saison 2022-2023. La ligue créée par Jérôme et Laurent Pourrut avec David Rothschild et André de Semlyen, va organiser un événement le dimanche 28 août à Dubaï (Emirats Arabes Unis) puis le samedi 15 octobre à Oberhausen (Allemagne).

«Hexagone MMA a été lancé sur le sol français en juillet 2021 avec un premier événement à la Paris Défense Arena, avec une grande diffusion à l’étranger, expliquent les fondateurs. Cette internationalisation de la diffusion nous a conduit à la réflexion d’internationaliser nos événements. Dubaï étant la destination du divertissement pour les Européens, comme l’est Las Vegas pour les Amériques, il nous a semblé évident d’y exporter Hexagone MMA, pour sa première date hors France.»

Et le programme s’annonce particulièrement croustillant pour cette 4e édition avec deux championnats du monde féminins. Chez les -52 kg, Mona Ftouhi (France/Tunisie) et Alana Sousa (Brésil) s’affronteront dans le combat principal. Juste avant, ce sont Marie Loiseau (France) et Eleni Mytilinaki (Grèce) en -61 kg qui se feront face dans le co-main event.

«Hexagone MMA a non seulement pour objectif de développer le MMA en France et en Europe, mais aussi de transmettre les valeurs inhérentes aux Arts Martiaux : le respect, le dépassement de soi, l'abnégation, entre autres, confient les créateurs de la ligue. Notre autre défi est aussi de proposer des confrontations féminines de qualité, afin que les combattantes aient une exposition aussi importante que les combattants. Hexagone MMA poursuit sa route, et va surprendre en 2023.»

En effet, la ligue française organisera 12 événements en 2023, dont la moitié en France et l'autre moitié à l'étranger. «On crée un rendez-vous mensuel pour les passionnés de sport avec des défenses de titre, masculins ou féminins en jeu à chaque événement, soulignent-ils. Aussi nos main events et co main-events seront partagés à parts égales entre les combattants et combattantes.»

