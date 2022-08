Football : Pep Guardiola ouvre la porte à un départ de Bernardo Silva, annoncé au PSG

Avant le match de Manchester City à Newcastle en Premier League, l’entraîneur des Citizens Pep Guardiola a ouvert la porte à un départ de Bernardo Silva, annoncé notamment du côté du PSG.

L’avenir de Bernardo Silva devrait animer les derniers jours du mercato. Le milieu de terrain portugais est notamment annoncé du côté du PSG et des discussions auraient déjà été entamées avec Manchester City pour tenter de faire revenir en Ligue 1 l’ancien Monégasque. Et si l’international lusitanien (28 ans), également suivi par le FC Barcelone, est l’un des joueurs les plus utilisés par Pep Guardiola depuis son arrivée dans le nord de l’Angleterre en 2017, il ne sera pas retenu en cas d’offre jugée intéressante.

«Si vous forcez une personne à rester alors qu’elle ne veut pas rester, comment pouvez-vous lui faire tirer le meilleur parti d’elle ? C’est impossible. Je ne voudrais pas que quelqu’un parte maintenant, j’aime l’équipe que j’ai. (…) Mais tout peut arriver. Si une bonne offre arrive et que le joueur veut partir, nous trouverons une solution», a déclaré sur Sky Sports l’entraîneur des Citizens avant le match de Premier League à Newcastle.

Si Pep Guardiola n’a pas évoqué directement Bernardo Silva, il a clairement ouvert la porte à un départ. Les discussions parisiens et mancuniens pourraient ainsi s’intensifier dans les prochaines heures pour trouver une issue. En attendant, le joueur, qui avait été remplaçant lors des deux premières journées du championnat d’Angleterre contre West Ham et Bournemouth, a été titularisé d’entrée sur la pelouse de Newcastle. Une rencontre qui pourrait donc être l'une de ses dernières sous les couleurs de City.