Football : un joueur lillois écarté pour avoir passé la soirée en boîte de nuit avant le match contre le PSG

L’attaquant lillois Mohamed Bayo a été écarté pour le match face au PSG, ce dimanche, en clôture de la 3e journée de Ligue 1, pour avoir été aperçu en boîte de nuit, a rapporté L’Equipe.

Sa virée en boîte de nuit n’est pas passée inaperçue. A quelques heures du choc face au PSG, ce dimanche soir, Mohamed Bayo a été écarté pour avoir passé la soirée dans un établissement nocturne, a révélé l’Equipe. Une sortie qui n’a pas du tout été du goût du Losc et d’Olivier Létang. Le président lillois a décidé de sanctionner l’attaquant (24 ans), qui n’a pas été retenu dans le groupe pour affronter le club de la capitale.

Arrivé dans le nord, cet été, en provenance de Clermont pour 14 millions d’euros, Mohamed Bayo s’était déjà fait remarquer en octobre dernier pour avoir provoqué un accident après avoir grillé un feu tricolore dans le Puy-de-Dôme. Au volant de sa voiture avec un taux d’alcool de 0,88 g/l de sang, il avait été arrêté et placé en garde à vue pour «conduite en état d’ivresse» et «délit de fuite». Il avait en effet tenté de fuir alors que le couple présent dans le véhicule impliqué dans l’accident avait été légèrement blessé.

Condamné en avril dernier

Convoqué devant la justice en avril, lors d’une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il avait été condamné à deux mois de prison avec sursis pour «conduite en état d’ivresse» et «blessures involontaires» par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Il avait également écopé d’une amende de 4.000 euros et vu son permis de conduire être suspendu.

Quelques jours après sa signature dans le nord, Mohamed Bayo avait pourtant déclaré vouloir se donner les moyens de réussir sa saison dans son nouveau club. «A 23 ans, tu as envie de t’amuser. Mais il y a des limites. Si vous croyez qu’on peut mettre 14 buts en L1 et sortir tous les soirs… A Lille, je vais me découvrir. Je dois travailler pour atteindre mes objectifs», avait-il confié. Pour le moment, ces paroles n’ont pas été suivies par les actes.