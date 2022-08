Ligue 1 : Kylian Mbappé égale le record du but le plus rapide de l’histoire

Buteur au bout de seulement 8 secondes, ce dimanche, à Lille, Kylian Mbappé a ouvert le score et égalé le record du but le plus rapide de l’histoire du championnat datant de plus de trente ans.

Il ne fallait pas arriver en retard au stade Pierre-Mauroy. En déplacement avec le PSG pour affronter le Losc, en clôture de la 3e journée, Kylian Mbappé a ouvert le score au bout seulement de 8 secondes de jeu. Avec cette réalisation ultra rapide, l’international tricolore a égalé le record du but le plus rapide de l'histoire du championnat inscrit par Michel Rio avec Caen contre Cannes en février 1992.

Dès le coup d’envoi, l’attaquant parisien a été lancé, après trois passes, en profondeur par Lionel Messi. A la limite du hors-jeu, il a ajusté le portier lillois Léo Jardim d’un petit lob du pied droit. De quoi afficher un très large sourire et fêter ce but avec l’ensemble de ses coéquipiers une semaine après la polémique de «penaltygate» avec Neymar.

Le natif de Bondy a en revanche inscrit le but le plus rapide de l’histoire du club de la capitale toutes compétitons confondues. Il était jusque-là détenu par Paul Le Guen qui avait trouvé le chemin des filets après 13 secondes de jeu en septembre 1993 contre l’Apoel Nicosie en Coupe d’Europe. En championnat, il a détrôné le Brésilien Maxwell qui avait marqué au bout de 25 secondes en avril 2015 face à… Lille.