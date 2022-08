Ligue 1 : un record de cartons rouges distribués en une journée

La 3e journée de Ligue 1 a battu un record d’expulsions avec 11 cartons rouges distribués sur les différentes pelouses. Du jamais vu ces 30 dernières années.

Il a plu des cartons rouges sur les pelouses de Ligue 1. La 3e journée du championnat de France, ce week-end, a vu les arbitres expulser pas moins de 11 joueurs en seulement neuf matchs. «Un record sur une même journée sur les 30 dernières années», a révélé Opta.

11 - 11 cartons rouges ont été distribués en Ligue 1 ce week-end, déjà un record sur une même journée sur les 30 dernières années. Festival. pic.twitter.com/15Pys1kNZK — OptaJean (@OptaJean) August 21, 2022

Le défenseur brésilien de Monaco Vanderson a été le premier à rejoindre prématurément les vestiaires, après deux cartons jaunes reçus lors de la défaite du club de la Principauté, samedi, contre Lens (1-4). Le défenseur de l’OM Samuel Gigot a subi la même mésaventure face à Nantes, même si son exclusion n’a pas empêché le club olympien de s’imposer (2-1).

Et la distribution de cartons rouges s’est emballée lors des rencontres programmées ce dimanche. Si les matchs entre Strasbourg et Reims (1-1) et Toulouse et Lorient (2-2) se sont achevés à onze contre onze (1-1), Angers a disputé une grande partie de sa rencontre face à Brest (1-3) en infériorité numérique après le carton rouge reçu par Halid Sabanovic (34e).

De son côté, Nice a terminé son match sur le terrain de Clermont (1-0) à neuf après les exclusions dans les dernières minutes de Mario Lemina (79e) et Jean-Clair Todibo (82e). Rennes, qui a décroché sa première victoire de la saison face à Ajaccio (2-1), a pour sa part fini à dix avec le carton rouge reçu par Lesley Ugochukwu dans le temps additionnel (92e), alors que le gardien remplaçant Romain Salin (81e), qui était sur le banc, a écopé de deux cartons jaunes consécutifs pour avoir contesté avec véhémence les décisions de l’arbitre.

Mais la palme est revenue au match opposant Montpellier à Auxerre à la Mosson (1-2) avec quatre cartons rouges. Khalil Fayad (46e) et Téji Savanier (90e) ont été expulsés côté montpelliérain, tout comme M’Baye Niang (51e) et Nuno Da Costa (87e) côté auxerrois. Et le festival de cartons rouges n’est peut-être pas encore terminé avec une dernière rencontre à jouer entre Lille et le PSG.