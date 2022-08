Football : lourde sanction pour Mohamed Bayo, aperçu en boîte de nuit avant le match contre le PSG

Mohamed Bayo a été lourdement sanctionné, ce lundi, par Lille pour avoir été aperçu en boîte de nuit à quelques heures du match de Ligue 1 contre le PSG.

Une virée qui coûte cher. Mohamed Bayo (24 ans) a été lourdement sanctionné, ce lundi, par Lille pour avoir été aperçu dans un établissement nocturne à quelques heures du match de Ligue 1 contre le PSG (1-7). Recruté cet été pour 14 millions d’euros, l’attaquant a écopé d’une grosse amende à l’issue d’une entrevue avec la direction du Losc.

Malgré ses excuses, l’ancien joueur de Clermont, auteur de 14 buts la saison dernière, a également été écarté du groupe professionnel et mis à disposition de la réserve jusqu’à nouvel ordre. Il ne devrait donc pas être du déplacement de Lille à Ajaccio, ce vendredi, en ouverture de la 4e journée et sa présence pour affronter Nantes (31 août) est aussi très compromise.

Plusieurs clichés de sa sortie nocturne dans le Vieux Lille avaient été postés sur les réseaux sociaux provoquant la colère de son président. «C’est un comportement inacceptable, pas du tout dans ce que l’on souhaite (...) On va régler le problème dès cette semaine mais c’est sûr qu’avec le coach on était très agacés voire furieux de ce comportement qui n’est pas tolérable», avait déclaré Olivier Létang au micro de Prime Vidéo avant la rencontre face au club de la capitale. Et ils l’ont fait savoir à l'intéressé avec cette lourde sanction.