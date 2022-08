Football : pourquoi le Français Jules Koundé pourrait ne jamais jouer avec Barcelone

Recruté cet été par le FC Barcelone, Jules Koundé n’a toujours pas joué avec son nouveau club, qui ne peut inscrire le défenseur français auprès de la Liga en raison de ses problèmes financiers. Une situation devenue préoccupante.

Le compte à rebours est lancé pour le FC Barcelone. Le club catalan a dix jours avant la fin du mercato pour trouver une solution au problème Jules Koundé. Recruté cet été, le défenseur français n’a pas disputer les deux premiers matchs de championnat avec sa nouvelle équipe. Et pour cause, il n’a toujours pas pu être inscrit auprès de la Liga en raison des problèmes financiers du club catalan.

En quête de liquidités, le Barça aurait besoin de débloquer 20 millions d’euros, selon le quotidien espagnol AS, pour pouvoir homologuer le contrat de l’ancien bordelais auprès de la Ligue espagnole. Pour cela, la formation entraînée par Xavi cherche à faire partir plusieurs joueurs dont Samuel Umtiti, Memphis Depay, Martin Braithwaite ou encore Pierre-Emerick Aubameyang.

Et ils vont devoir faire vite car Jules Koundé (23 ans) aurait une clause dans son contrat qui lui permettrait de partir libre, et sans avoir joué la moindre minute, s’il n’est pas inscrit d’ici au 31 août. Face à cette attente interminable et une situation qui peine à se résoudre, l’international français, acheté au FC Séville près de 50 millions d’euros, commence sérieusement à s’agacer.

Tout comme son entraîneur. «Ça me dérange ne pas pouvoir faire jouer Jules Koundé. En plus, il s’entraîne bien, aujourd’hui s’il était inscrit, il aurait joué», a déclaré Xavi, dimanche soir, après le succès du Barça sur la pelouse de la Real Sociedad (1-4). Pourra-t-il enfin compter sur lui, dimanche prochain, lors de la venue de Valladolid au Camp Nou ? Tout dépendra si une porte de sortie a enfin été trouvée pour les indésirables. Dans le cas contraire, le temps sera plus que jamais compté à quelques jours de la date fatidique.