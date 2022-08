Ligue 1 : le PSG champion, Monaco et l’OM sur le podium… Le scénario de la saison prédit par une étude

Le PSG devrait une nouvelle fois être sacré champion de France à l’issue de la saison, devant Monaco (2e) et l’OM (3e), selon une étude réalisée par l’Observatoire du Football CIES.

Le scénario de la Ligue 1 déjà connu ? L’Observatoire du Football CIES a dévoilé, ce lundi, une étude sur le classement complet des 23 championnats européens. Et en France, sans grande surprise, le PSG, qui a remporté facilement ses trois premiers matchs de championnat, devrait être une nouvelle fois sacré et décrocher le 11e titre de champion de France de son histoire.

D’après les analyses du groupe de recherche, qui a pris en compte les performances des équipes lors des deux saisons précédentes, le capital expérience des joueurs de l'effectif actuel ou encore les dépenses sur le marché des transferts pour établir cette étude, le club de la capitale devancerait Monaco, qui connait un début d’exercice compliqué, et l’OM, qui compléterait le podium.

De son côté, Lyon devrait se contenter de la 4e place, et d’une simple qualification en Ligue Europa, alors que Rennes (5e) et Lille (6e) compléterait le Top 6. Dans le bas de tableau, où la lutte devrait être intense avec quatre relégations en raison du passage à 18 clubs à compter de la saison prochaine, Angers (17e), Troyes (18e), Clermont (19e) et Ajaccio (20e) devraient être relégués à l’étage inférieur à en croire cette étude dont le niveau de de prévisibilité est estimé à trois sur cinq.

Dans les quatre autres grands championnats européens, Manchester City (Angleterre), devant Liverpool (2e) et Chelsea (3e), le Real Madrid (Espagne), devant l’Atlético (2e) et Barcelone (3e) et le Bayern Munich (Allemagne) devraient conserver leur titre à l’instar du PSG, alors que l’Inter Milan détrônerait l’AC Milan en Italie, où la Juventus ne finirait qu’à la 4e place derrière les Rossoneri (2e) et Naples (3e).