PSG : Kylian Mbappé désigné tireur de penalty devant Neymar

Après le «penaltygate», Kylian Mbappé a été désigné par son entraîneur Christophe Galtier pour tirer les penalties du PSG cette saison devant Neymar.

Christophe Galtier a tranché. Une semaine après le «penaltygate», qui avait vu Kylian Mbappé et Neymar se disputer un penalty face à Montpellier (5-2), le nouvel entraîneur du PSG a été amené à désigner le tireur numéro 1 dans cet exercice. Alors que l’international français avait manqué sa tentative quelques instants auparavant contre les Héraultais et que le Brésilien est considéré comme l’un des meilleurs tireurs au monde, si ce n’est le meilleur, le champion du monde 2018 a été choisi pour exécuter les sentences.

«Kylian est numéro 1. Par principe, je définis toujours un deuxième (tireur) qui est évidemment Ney'. Vous pouvez avoir des situations comme la semaine dernière où il faut être intelligent. Mais l’ordre, c’est Kylian tireur numéro un et en cas de défection de Kylian, Ney' tireur numéro deux», a confié Christophe Galtier en marge de la large victoire, dimanche soir, à Lille (1-7) au micro de Prime Vidéo.

Un ordre pas figé

Mais l’ordre n’est pas figé et peut changer en fonction de l’évolution de la rencontre et de l’état d’esprit de l’éventuel tireur. «J’ai vu un peu ce que Karim Benzema a fait samedi avec Eden Hazard, a ajouté Christophe Galtier en référence au penalty laissé par l’attaquant français au Belge. Il faut être assez intelligent et savoir comment les uns et les autres se sentent».

Le débat est désormais clos et ce choix semble avoir été accepté par le vestiaire au regard de la performance des Parisiens à Lille. A l’image de Neymar, qui a réalisé une nouvelle performance de grande qualité dans le nord avec un doublé et trois passes décisives, dont deux pour Kylian Mbappé, auteur lui d’un triplé. Comme quoi l’un comme l’autre n’ont pas besoin seulement de penalties pour trouver le chemin des filets...