Atlético Madrid : Antoine Griezmann contraint de diminuer encore son salaire ?

Les dirigeants de l’Atlético Madrid auraient demandé à Antoine Griezmann de diminuer son salaire de 30%, alors qu’il avait déjà réduit ses émoluments de moitié lors de son retour au club la saison dernière.

L’Atlético Madrid est confronté à un casse-tête avec Antoine Griezmann. L’attaquant tricolore, qui appartient toujours au FC Barcelone, vient d’entamer sa deuxième saison en prêt chez les Colchoneros. Un prêt assorti d’une option d’achat de 40 millions d’euros qui semble poser problème en raison des finances du club espagnol. Pour tenter d’amortir le coût d’un éventuel transfert l’été prochain, le président de l’Atlético aurait demandé au champion du monde 2018 de diminuer son salaire de 30%. Il s’agirait d’un nouvel effort financier du Français qui avait déjà réduit de moitié ses émoluments à son retour au club.

Néanmoins il n’est pas encore certain que cette option d’achat soit levée en fin de saison. Elle le sera si Antoine Griezmann joue plus de la moitié des matchs du club espagnol durant la période de son prêt avec au moins 30 minutes de temps de jeu. Or depuis le début de la saison, il a commencé les deux premières rencontres sur le banc des remplaçants, face à Getafe puis Villarreal, et n’a joué à chaque fois que… 28 minutes.

Et cette situation pourrait perdurer tout au long de la saison pour éviter à l’Atlético de débourser les 40 millions d’euros au FC Barcelone, malgré le soutien apporté par son entraîneur. «Tout le monde sait combien je l’apprécie, combien je l’aime, combien il est un joueur important pour le club et pour l’équipe», a récemment confié Diego Simeone.

Pour rien n’arranger, Antoine Griezmann a été insulté et sifflé par ses propres supporters, dimanche, lors de la défaite contre Villarreal au Wanda Metropolitano (2-0). S’il n’envisage pas de partir d’ici à la fin du mercato, cette situation et ce temps de jeu réduit sont en tout cas loin d’être rassurants à trois mois du début de la Coupe du monde au Qatar. D’autant qu’il connait également une période difficile en équipe de France avec laquelle il n’a plus marqué depuis novembre 2021.