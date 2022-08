Boxe : un cousin de Tyson Fury poignardé à mort, un homme inculpé

Trois jours après le décès d’un cousin de Tyson Fury, poignardé à mort dans un bar en Angleterre, un homme sans domicile fixe a été inculpé et placé en détention provisoire, a indiqué la police.

Liam O’Prey est un sans domicile fixe. Agé de 21 ans, il a été arrêté, ce mardi, par la police britannique et inculpé du meurtre d’un cousin de Tyson Fury. Rico Burton (31 ans) avait été poignardé à mort, dimanche, dans un bar situé à Altrincham dans le nord de l’Angleterre.

Le jeune homme inculpé est également accusé d’avoir agressé et grièvement blessé un adolescent de 17 ans lors de cet incident. Placé en détention provisoire, il doit comparaître, ce mercredi, devant le tribunal de première instance de Manchester et Salford.

Quelques heures après le décès de son cousin, Tyson Fury avait immédiatement réagi, appelant le gouvernement britannique à agir pour faire cesser les attaques au couteau, qui ont augmenté de 10% en Angleterre et au pays de Galles l’année dernière.

«Le gouvernement britannique doit imposer dès que possible des peines plus lourdes pour les crimes au couteau, c’est une pandémie et on ne sait pas à quel point c’est grave jusqu'à ce que (ça touche) l'un des vôtres !», avait posté le boxeur sur son compte Instagram.