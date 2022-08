Football : comment s’est passée la reprise du championnat en Ukraine

Six mois après le début de la guerre en Ukraine, qui avait interrompu la précédente saison, le championnat ukrainien de football a redémarré, ce mardi, malgré l’invasion russe toujours en cours dans le pays.

Le football a repris ses droits en Ukraine. Tout juste six mois après le début de la guerre menée par la Russie dans le pays, le championnat a redémarré, ce mardi, avec une nouvelle saison dans un contexte toujours aussi pesant. Quatre rencontres étaient au programme de cette 1ère journée, dont le choc entre le Shakhtar Donetsk, qui était leader avant l’arrêt de la précédente saison, et le Metalist Kharkiv.

Le match s’est disputé au stade olympique de Kiev sans le moindre spectateur. Et si les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager (0-0), elles ont fait passer plusieurs messages. Avant le coup d’envoi, les joueurs des deux formations, ainsi que les arbitres, sont entrés sur la pelouse avec des drapeaux ukrainiens sur les épaules puis ont déployé une bannière sur laquelle il était écrit : «Nous avons le même courage».

Ils portaient également des t-shirts avec l’inscription : «L’Ukraine va gagner». A la place du logo de son sponsor habituel, le Metalist avait ajouté sur son maillot l’emblème des forces armées ukrainiennes. Un message du président Volodymyr Zelensky a également été diffusé et une minute de silence, en mémoire des morts de l’invasion russe, a été respectée avant qu’un coup d’envoi fictif ne soit donné par un soldat ukrainien.

S’il a repris, ce championnat se jouera sans les clubs de Marioupol et du Desna Tcherniguiv, qui ont été autorisés à ne pas prendre part à cette saison. Des règles de sécurité très strictes ont en outre été mises en place. L’ensemble des rencontres se disputeront sans spectateur dans les tribunes et les stades devront être dotés d’un abri anti-aérien. Et en cas de raids aériens, «les matchs seront interrompus et les joueurs, les entraîneurs et le personnel devront se rendre rapidement dans un abri», avait indiqué, le mois dernier, le ministre de la Jeunesse et des Sports ukrainien Vadym Gutzeit.