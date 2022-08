Tour d’Espagne : le Français Rudy Molard nouveau leader de la Vuelta

Pour la deuxième fois de sa carrière, le Français Rudy Molard s’est emparé, ce mercredi, du maillot rouge de leader de Tour d’Espagne à l’issue de la 5e étape remportée à Bilbao par l’Espagnol Marc Soler.

Décidément, Rudy Molard aime les 5es étapes du Tour d’Espagne. En 2018, le cycliste français avait endossé le maillot rouge au soir de la 5e étape. Présent dans la bonne échappée de la journée, il a récidivé ce mercredi. Quatrième à l’arrivée à Bilbao, où Marc Soler s’est imposé en solitaire, le coureur de la Groupama-FDJ (32 ans) a endossé la tunique de leader aux dépens Primoz Roglic, qui a terminé avec le peloton avec plus de cinq minutes de retard, pour seulement deux petits secondes d’avance sur Fred Wright (3e de l’étape).

Et ce maillot rouge est comme une revanche pour l’Auvergnat, qui avait été contraint à l’abandon sur ces mêmes routes espagnoles l'année dernière, après une terrible chute survenue lors de la 16e étape. «Cela représente beaucoup pour moi. L’an passé, j’ai quitté la course après un grave accident, je ne savais pas si j’allais revenir à mon meilleur niveau. Un an après, je suis leader», s’est félicité au micro d’Eurosport Rudy Molard, qui revient de loin.

¿Cómo luce La Roja, @Rudymolard?





How does it feel to be in red Rudy?





La Roja lui va bien? @GroupamaFDJ #LaVuelta22 pic.twitter.com/8idEx3Pd0M — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2022

Victime un pneumothorax et de plusieurs côtes fracturées, il est passé par des moments très difficiles avant de pouvoir remonter sur son vélo. «J'ai vraiment galéré cet hiver, j'ai fait plus de neuf semaines sans sport. Le retour a été difficile, je n'ai repris la compétition que fin mars. Et là, je suis leader d'un Grand Tour…», a ajouté le Français.

Il va désormais tenter de faire mieux qu’il y a quatre ans lorsqu’il était parvenu à conserver son maillot rouge pendant quatre jours. Et il aura fort à faire dès ce jeudi avec la première arrivée au sommet et l'enchaînement de l’ascension du col de Brenes (1ère catégorie) qui sera suivie de la longue ascension finale de 13 km du Pico Jano.