Vidéo : Atteinte d'une maladie rare, Camille a parcouru 80 kilomètres à vélo pour récolter des fonds et a pu rencontrer Kylian Mbappé

Atteinte d’une maladie rare, une petite fille, prénommé Camille et supportrice du PSG, a reçu un formidable accueil, ce mercredi, au Parc des Princes après avoir parcouru, avec son papa, 80 kilomètres à vélo pour récolter des fonds pour son association et rencontrer son idole Kylian Mbappé.

Un accueil triomphal. Camille a été accueillie par une haie d'honneur, des banderoles ainsi que des chants et des encouragements à son nom entonnés par des dizaines de supporters du PSG à son arrivée, ce mercredi, au Parc des Princes. Atteinte d’une maladie congénitale rare (syndrome de VACTERL), cette petite fille, âgée de 8 ans, s’était lancé un défi à vélo pour récolter des fonds pour son association «Un sourire pour Camille» afin de «distribuer des sourires aux enfants hospitalisés».

Pour le plaisir : l’arrivée de Camille et de son papa au Parc des Princes. Bien accueillie par les supporters et les gens du club. Et avec une belle surprise qui l’attendait à l’intérieur pic.twitter.com/JfjtcLck9O — Alexandre Aflalo (@aflaalex) August 24, 2022

Accompagnée de son papa, elle s’était élancée de la gendarmerie de Dreux, lundi, et a parcouru 80 kilomètres en trois jours jusqu’au stade du club parisien. A son arrivée dans la capitale, après trois jours d’effort, la «petite guerrière», fan du PSG, a eu une belle surprise avec la présence des supporters qui s’étaient donnés rendez-vous pour la féliciter.

Elle a Rencontré son idole Kylian Mbappé

Des membres du club étaient également présents et lui ont offert un maillot. A travers ce défi, elle espérait également rencontrer son idole Kylian Mbappé. Elle souhaitait remercier l’attaquant parisien d’avoir pris sa défense sur les réseaux sociaux en janvier dernier, alors qu’elle avait été victime d’insultes après avoir posté une vidéo souhaitant une bonne année au champion du monde 2018 et en lui demandant de rester au PSG.

Arrivée de Camille au PSG pic.twitter.com/XWI5EuG7VP — nath domenego (@Domenego) August 24, 2022

«Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille. Continue de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous. La violence des commentaires pour une gamine… On est vraiment en train de toucher le fond. Il s’agirait de se ressaisir un peu», avait écrit Kylian Mbappé sur son compte Twitter.

Et son rêve s’est réalisé. Elle a non seulement rencontré le natif de Bondy au Parc des Princes, avec lequel elle a posé enlacée tout sourire dans ses bras, mais également d’autres joueurs du PSG dont Lionel Messi. Une journée magique pour cette fillette. Et c’est avec des étoiles plein les yeux qu’elle va faire le chemin inverse pour retourner à Dreux. Toujours à vélo. Une vraie petite guerrière.