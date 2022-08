Mathias Pogba promet des révélations «explosives» sur son frère, Paul Pogba, son avocate et Kylian Mbappé

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Mathias Pogba, frère de l’international français Paul Pogba, a promis de faire des révélations explosives sur son frangin, son avocate Rafaela Pimenta et l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé.

Une réalité ou un coup de bluff ? Ce samedi 27 août, le frère de Paul Pogba, Mathias Pogba, s’est adressé à ses fans sur les réseaux sociaux dans une vidéo publiée dans quatre langues différentes. Assis face caméra, sur un bureau, les mains tremblantes, le footballeur de 32 ans a promis de faire de «grandes révélations» sur son frère ainsi que sur son avocate Refaela Pimenta et l’attaquant du PSG et de l’équipe de France Kylian Mbappé.

L’ex-joueur de Belfort, sans club depuis avril dernier, s’est adressé d’abord aux fans, aux coéquipiers et aux sponsors de son frangin Paul Pogba qui mériteraient, selon lui, «de savoir certaines choses, afin de décider, en toutes connaissance de cause, s'il (Paul Pogba : ndlr) mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public, s'il mérite sa place en équipe de France et l’honneur de jouer la Coupe du Monde, s'il mérite d'être titulaire à la Juventus, qu'il est une personne digne de confiance que n’importe quel joueur voudrait avoir à ses côtés».

À travers ces révélations, Mathias Pogba compterait également semer le doute quant à la «loyauté» de Rafaela Pimenta, celle qui a pris le relais de Mino Riola. Selon son frangin, Paul Pogba considérerait son avocate comme sa seconde mère «comme si sa mère ne le suffisait pas».

«Tout sera révélé en temps et en heure»

«Ce que vous apprendrez à propos de Rafaela Pimenta, son avocate, sa seconde mère, vous permettre de vous faire une idée sur son intégrité, son professionnalisme, sa loyauté et de savoir si elle mérite de prendre la relève dans l'écurie Mino Raiola. Cela permettra aux joueurs de l’écurie et à ses clients de savoir si elle mérite de les représenter et veiller à leurs intérêts», a-t-il dit.

«Je pense que ce que j’ai à dire risque d’intéresser beaucoup de monde», a-t-il ajouté.

Enfin, Mathias Pogba assurerait savoir «des choses très importantes» à propos de «la star du football mondial» Kylian Mbappé. «Il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Tout cela risque d’être explosif et de faire grand bruit», a-t-il précisé.

Si le contenu de ces «révélations» reste flou à l’heure actuelle, Mathias Pogba promet que «tout sera révélé en temps et en heure».