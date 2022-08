Paris 2024 : les Jeux paralympiques mis à l'honneur avec une journée dédiée

Le Comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 a annoncé, à l'instar de la journée olympique du 23 juin, la création d'une journée paralympique le 8 octobre.

C'est un nouveau coup de projecteur bienvenu sur le parasport, et un cap dans la reconnaissance de la qualité des athlètes paralympiques : Paris leur dédiera une journée le 8 octobre, afin de sensibiliser le grand public à ces disciplines encore méconnues.

Les 1ers Jeux Paralympiques d’été en France, c'est dans 2 ans !



Mais la préparation commence maintenant





Samedi 8 octobre retrouvons-nous à la 1ère Journée Paralympique à Paris !





PARAmour du sport, venez découvrir ces sports et ces athlètes qui vous feront vibrer en 2024 ! pic.twitter.com/k0wn54Aaj1 — Paris 2024 (@Paris2024) August 28, 2022

Initiation aux parasports

La journée, organisée conjointement par le Comité d'organisation des Jeux parisiens, le Comité paralympique et sportif français, le ministère des Sports et la ville de Paris, permettra d'initier gratuitement les curieux à une dizaine de disciplines paralympiques.

Devraient être présents nombre d'athlètes paralympiques, français et étrangers. Le directeur de la planification et de la coordination au Cojo, Lambis Konstantinidis, a souligné à Franceinfo : «on ne veut pas attendre la dernière minute pour que les gens découvrent les athlètes paralympiques.»

«Avec cette journée dédiée, on donne l'occasion […] de se rapprocher de ces sportifs, de comprendre leur expérience. On veut montrer que l'on parle d'un événement de très haut niveau, et que cela mérite attention, admiration et participation !» S'est-il enthousiasmé.

Les festivités devraient avoir lieu dans le quartier de la Bastille.