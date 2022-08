Paul Pogba : protagonistes, extorsions, chantage, marabout… Tout comprendre sur l’affaire

Celle qui est désormais appelée «l’affaire Paul Pogba» a éclaté, ce week-end, avec des publications sur les réseaux sociaux de Mathias Pogba promettant des «révélations explosives» sur son frère Paul. Alors qu’une enquête a été ouverte pour «tentative d’extorsions», voici tout ce qu’il faut savoir pour comprendre cette affaire.

Les protagonistes

Mathias Pogba est au centre de cette affaire. Grand frère de Paul et lui aussi footballeur, il a posté, samedi soir, sur Twitter, une vidéo promettant de faire des «révélations explosives» sur le champion du monde 2018. Le joueur, qui évoluait la saison dernière à Belfort (N2), a également cité les noms de l’avocate du milieu de terrain de la Juventus, Rafaela Pimenta, et de Kylian Mbappé. Si le contenu de ces «révélations» reste flou à l’heure actuelle, Mathias Pogba promet que «tout sera révélé en temps et en heure».

Salut à tous, je viens de rejoindre Twitter car j'ai soudainement eu envie de m'exprimer et prochainement je crois que je vais bien me lâcher ! Alors suivez moi et tenez-vous prêt !



La vidéo complète est sur insta



@mathiaspogbaofficial pic.twitter.com/femvMRN7PQ — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 27, 2022

«Ce que vous apprendrez à propos de Rafaela Pimenta, son avocate, sa seconde mère, vous permettra de vous faire une idée sur son intégrité, son professionnalisme, sa loyauté et de savoir si elle mérite de prendre la relève dans l'écurie Mino Raiola», avait-il notamment déclaré au sujet de Rafaela Pimenta.

De son côté, Paul Pogba est resté silencieux depuis le début de cette affaire. Seuls ses représentants ont répondu à cette polémique via un communiqué. «Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s’ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n’y aura plus d’autres commentaires par rapport à l'enquête en cours», ont affirmé les avocats de Paul Pogba, de sa mère Yeo Moriba et de son avocate Rafaela Pimenta.

L’enquête

Une enquête a été ouverte en France au début du mois d’août pour «tentatives d'extorsion en bande organisée» sur Paul Pogba. Durant ses auditions, l’international tricolore a confié aux enquêteurs de l’Office central de lutte contre le crime organisé avoir été piégé par des amis d’enfance et deux hommes cagoulés armés de fusils d’assaut. La bande lui aurait réclamé la somme de 13 millions d’euros pour «service rendu», prétextant avoir assuré sa protection pendant treize ans en toute discrétion.

Ces individus auraient tenté de l’intimider à plusieurs reprises, aussi bien au centre d’entraînement de Manchester United que celui de la Juventus. C’est d’ailleurs en Italie qu’il assure avoir reconnu son frère Mathias parmi les maîtres-chanteurs. Fin mars, en marge d’un rassemblement de l’équipe de France, il aurait même été entraîné dans un appartement à Paris, alors qu’il était allé rendre visite à sa famille à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne).

Les suspects reprocheraient ainsi à Paul Pogba de ne pas les avoir aidés financièrement depuis qu'’il était joueur professionnel. Ce que réfute le joueur, qui affirme avoir toujours été proche de ses amis d’enfance jusqu'en janvier dernier lorsqu'il a exclu un ami qu’il hébergeait à son domicile de Manchester après s’être rendu compte que ce dernier s’était servi de sa carte de crédit pour lui soutirer 200.000 euros.

Le marabout

Bien malgré lui, Kylian Mbappé est mêlé à cette affaire. Dans sa première vidéo, Mathias Pogba avait assuré savoir «des choses très importantes» à propos de «la star du football mondial» Kylian Mbappé. «Il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Tout cela risque d’être explosif et de faire grand bruit», a-t-il lancé. Et tout cela concernerait une affaire de maraboutage.

Au cours de ses auditions, Paul Pogba a indiqué aux enquêteurs que les suspects voulaient le discréditer en dévoilant des messages dans lesquels il aurait demandé à un marabout de l’entourage familial de jeter un sort à l’attaquant du PSG. Ce qu’il a formellement démenti.

Dans de nouveaux messages postés, Mathias Pogba, qui n’a «rien de négatif» contre Kylian Mbappé, a confirmé cette histoire de marabout et de sorcellerie. «Kylian, à présent tu comprends ? Je n’ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu ! Désolé de ce frère, un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n’est jamais bon d’avoir un hypocrite et un traître près de soi !» Si elle est avérée, l’équipe de France se serait bien volontiers passée de cette nouvelle affaire à moins de trois mois de la Coupe du monde au Qatar.