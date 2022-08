Football : Thierry Henry actionnaire d’un club de division 2 en Italie

Comme son ancien coéquipier Cesc Fabregas, Thierry Henry est devenu, ce lundi, actionnaire du club italien de Côme, qui évolue en 2e division.

Thierry Henry a ouvert «un nouveau chapitre» dans sa vie. L’ancien international français est devenu, lundi, actionnaire du club de Côme en Italie. La formation transalpine a gravi de nombreux échelons ces dernières années passant du monde amateur à la 2e division (Serie B). Et le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France a de grandes ambitions pour cette équipe, qu’il espère emmener encore plus haut.

«Les touristes viennent visiter la ville. En France ou en Espagne, on parle du lac (de Côme) et de la beauté des environs. Mais il est temps maintenant de parler du club», a déclaré Thierry Henry, qui est également l’entraîneur adjoint de l’équipe de Belgique. Si le président du club Dennis Wise, ancien capitaine de Chelsea, s’est félicité de son arrivée, il n’a pas dévoilé le montant investi par l’ancien gunner pour devenir actionnaire. «Thierry est un actionnaire, c'est tout ce que je peux dire», a confié Dennis Wise.

Son rôle au sein du club n’est également pas connu. «Nous voulons tirer profit de son expérience et ses idées. Vous pouvez l’appeler un ambassadeur. Nous parlerons en profondeur du football», a ajouté le président. Et l’arrivée de Thierry Henry s’ajoute à celle de son ancien coéquipier à Arsenal Cesc Fabregas. L’Espagnol (35 ans) a non seulement signé un contrat de deux ans en tant que joueur dans la cité lombarde, mais il a également fait son entrée au capital du club.

«Le fait que Thierry Henry et Cesc Fabregas nous aient rejoints signifie que nous faisons du bon travail. Il y a de l’ambition et, il y a trois ans, personne n’aurait imaginé une chose pareille», a lâché Dennis Wise. L’ambition première est évidemment de retrouver rapidement la Serie A que le club, mis en faillite à plusieurs reprises et propriété du géant du tabac indonésien Djarum, n’a plus connu depuis 2003. Seulement 13e de Serie B la saison dernière, Côme n’a remporté aucun de ses trois premiers matchs de championnat de la saison (2 nuls, 1 défaite).