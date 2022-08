Football : Pierre-Emerick Aubameyang souffrirait d'une fracture de la mâchoire après son cambriolage

Pierre-Emerick Aubameyang souffrirait d’une fracture de la mâchoire après la violente agression subie, dimanche soir, à son domicile.

Les séquelles d’une violente agression. Pierre-Emerick Aubameyang souffrirait d’une fracture de la mâchoire après avoir été victime, dimanche soir, d’un braquage à main armé à son domicile. L’attaquant du FC Barcelone aurait été blessé en voulant protéger sa famille, alors que plusieurs individus cagoulés ont fait irruption chez lui avant de le menacer avec des armes à feu et des barres de fer.

Blessé durant cette attaque, l’international gabonais devrait être éloigné des terrains entre trois et six semaines, selon les médias espagnols et anglais. Et cet événement est d’autant plus regrettable que Pierre-Emerick Aubameyang est en discussions avancées pour rejoindre Chelsea.

Des négociations entre le club anglais et Barcelone ont été entamées il y a plusieurs semaines, mais aucun accord n’a été trouvé entre les clubs, ni entre le joueur et les Blues. Aucune avancée n'a eu lieu ces derniers jours et l’agression subie par Pierre-Emerick Aubameyang a sûrement retardé un peu les choses. Mais les échanges devraient s’intensifier dans les prochaines heures pour trouver une issue favorable, autour d’un transfert ou d’un prêt, et permettre à l’ancien Gunner de retourner en Angleterre.