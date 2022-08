Football : quand le mercato s’achève-t-il en France et dans les autres pays ?

Comme dans plusieurs autres pays en Europe, le marché des transferts fermera ses portes ce jeudi 1er septembre en France. Mais à 23h et non plus à minuit.

La dernière ligne droite. Les clubs de football désireux de se renforcer vont devoir faire vite. Ouvert depuis le 10 juin dernier, le marché des transferts fermera ses portes ce jeudi 1er septembre en France. Les formations de l’Hexagone n’ont donc plus que quelques heures pour finaliser leur effectif.

D’autant que l’heure de fermeture du mercato a été avancée. Les clubs ont désormais jusqu’à 23h pour envoyer les contrats à la Ligue de football professionnel, et non plus minuit. Ce nouvel horaire a été choisi pour permettre «aux clubs de finaliser plus sereinement leurs transferts internationaux sur l’application FIFA TMS dont l’horaire de clôture demeure minuit», avait indiqué l’instance.

La France n’est pas le seul pays où le marché des transferts fermera ses portes ce jeudi. Ce sera également le cas en Allemagne (17h), en Angleterre (23h), en Espagne (23h) et en Italie. Mais d’autres joueront les prolongations comme la Belgique (6 septembre), la Turquie (8 septembre) ou encore le Portugal, où il sera possible de recruter jusqu’au 22 septembre.