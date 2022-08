Ligue 1 : le PSG se reprend à Toulouse, l'OM enchaîne contre Clermont… ce qu'il faut retenir de la 5e journée

Retrouvez les résultats et résumés des matchs de la 5e journée de Ligue 1 de ce mercredi soir sur CNEWS.fr

TOULOUSE-PSG (0-3)

Après sa première perte de points, à domicile, dimanche contre Monaco (1-1), le PSG s'est bien rattrapé trois jours plus tard en allant s'imposer sur la pelouse de Toulouse (0-3). Les hommes de Christophe Galtier, d'abord tancés par les Toulousains, ont ensuite accéléré pour s'offrir un succès prolofique contre le promu. Les Parisiens l'ont emporté grâce à des buts de Neymar (37e) - qui a égalé Pauleta avec 109 réalisations (4e meilleur buteur de l'histoire du club), Kylian Mbappé (50e) et Juan Bernat (90e+1).

OM-CLERMONT (1-0)

L'OM s'est fait peur mais l'OM a finalement terminé comme il faut son mois d'août. Les Olympiens, qui célébraient ce mercredi leur 123e anniversaire, se sont imposés contre Clermont (1-0) grâce à une réalisation de la tête de Pape Gueye (49e) mais ont vu Alexis Sanchez manquer un penalty en fin de partie. Plus de peur que de mal pour les Marseillais d'Igor Tudor qui comptent 13 points (4 victoires, 1 nul), autant que le PSG et Lens. Après un mois d'août réussi, le plus dur commence pour les Phocéens qui vont enchaîner Ligue 1 et Ligue des champions en septembre.

LENS-LORIENT (5-2)

Soirée parfaite pour les Lensois. A domicile, les Arlésiens ont brillé et offert un festival offensif contre Lorient (5-2). Un doublé de Sotoca (24, 77) et des buts de Saïd (28), Abdul Samed (57), Openda (86) contre un doublé de Moffi (41, 50) pour des Lensois qui comptent 13 points et sont désormais dauphins du PSG, devant l’OM. Et alors qu’avant la rencontre l’absence de Seko Fofana faisait débat et alimenter un possible départ (le mercato s’achevant jeudi à 23h), une surprise a eu lieu sur le terrain à la fin de la rencontre avec l’annonce de la prolongation du capitaine lensois jusqu’en 2025.

Rennes-Brest (3-1)

Plus d'informations à venir…

Lille-Nice (1-2)

Plus d'informations à venir…

Lyon - Auxerre : 2-1

Trois jours après son nul à Reims (1-1), l’Olympique lyonnais a retrouvé le chemin de la victoire contre Auxerre (2-1). Les hommes de Peter Bosz ont dominé la majeure partie de la rencontre et se sont imposés grâce à des buts de Tetê (29e) et de Karl Toko Ekambi (72e). Les Gones se sont toutefois faits peur en fin de partie avec la réduction de l’écart de Mathias Autret (80e) et une parade salvatrice de Rémy Riou (90e).

Angers - Reims : 2-4

Entre deux équipes à la recherche de leur premier succès de la saison, c’est Reims qui est sorti gagnant. Dans un match complètement fou au stade Raymond-Kopa, les Rémois se sont imposés 2-4. Alors qu’ils menaient 0-2, les Champenois ont failli tout perdre alors que les Angevins revenaient au score (2-2) et que Cajuste était exclu. Mais finalement, les hommes d’Oscar Garcia, également expulsé, ont su faire le dos rond et se reprendre pour s’imposer.

Monaco - Troyes : 2-4

Fatigués ? Après leur belle prestation à Paris (1-1), dimanche soir, les Monégasques se sont inclinés à domicile contre Troyes (2-4) au terme d’un match qu’ils maîtrisaient avant l’expulsion de Maripan (44e). L’ASM, qui n’a pris que deux points en quatre matchs, s’est sabordée et a vu les Troyens inscrire quatre buts à Louis 2.

Montpellier - Ajaccio : 2-0

Après sa balade à Brest (0-7), Montpellier a enchaîné à La Mosson face à la lanterne rouge Ajaccio (2-0). Les deux équipes ont disputé la seconde période à 10 contre 10 après les cartons rouges adressés à l'attaquant ajaccien Romain Hamouma (37e), pour la 2e fois de la saison, et au gardien héraultais Jonas Omlin (45e). 5e du classement, Montpellier et son entraîneur Olivier Dall'Oglio continuent de chasser les doutes après des mois de mauvais résultats.

Strasbourg - Nantes : 1-1

Strasbourg n’y arrive pas. Les Alsaciens, encore à la recherche de son premier succès cette saison, ont été accrochés par Nantes (1-1). Toujours amoindris par les blessures, les Strasbourgeois ont inscrit le premier but par Diallo (28e) mais ont vu Mohamed égaliser (85e).