Tour d’Espagne : nouvelle lourde chute pour Julian Alaphilippe contraint à l’abandon (vidéo)

Julian Alaphilippe a chuté, ce mercredi, sur la 11e étape du Tour d’Espagne. Touché à la clavicule, le double champion du monde tricolore a été contraint d’abandonner.

Nouveau gros coup dur pour Julian Alaphilippe. Le double champion du monde tricolore a lourdement chuté, ce mercredi, dans un virage à une soixantaine de kilomètres de l’arrivée de la 11e étape du Tour d’Espagne. Et il n’a pas été en mesure de remonter sur son vélo. Touché à la clavicule droite, il est resté de longues minutes au sol grimaçant de douleur avant d’être évacué dans une ambulance pour être transporté à l’hôpital afin de connaître la gravité de ses blessures.

Mais l’inquiétude est grande à moins d’un mois des Championnats du monde à Wollongong (Australie), où il doit défendre son maillot arc-en-ciel. Avec cette lourde chute, sa présence dans la sélection de Thomas Voeckler et sa participation apparaissent plus que compromises.

Un forfait serait une énorme désillusion dans une saison décidement maudite pour Julian Alaphilippe. En avril dernier, il avait déjà chuté lourdement sur Liège-Bastogne-Liège. Victime d’un hémopneumothorax et de multiples fractures (côtes et omoplate), il avait été privé de compétition pendant de longues semaines et avait dû notamment renoncer au Tour de France.

De retour lors des Championnats de France puis sur le Tour de Wallonie, où il a été obligé d’abandonner là aussi après avoir été contrôlé positif au Covid-19, il s’était aligné sur la Vuelta pour préparer les Mondiaux, présentés comme l’un de ses ojbectifs majeurs de la fin de saison. Mais il pourrait ne pas voir l’Australie. Un crève-cœur dans cette douloureuse année.

Una caída al frente del pelotón deja fuera de carrera al Campeón del Mundo @alafpolak1 - @qst_alphavinyl.





A crash at the front of the bunch means World Champion Julian Alaphilippe is out of the race.





¡Mucho ánimo! Wishing him a quick recovery#LaVuelta22 pic.twitter.com/R3XF1GYETq

— La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2022