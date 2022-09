Football : Erling Haaland bat déjà des records et entre dans l'histoire de la Premier League

Recruté cet été par Manchester City, Erling Haaland, auteur d’un nouveau triplé, mercredi soir, contre Nottingham Forest (6-0), affole déjà les compteurs et bat des records en Angleterre.

La machine est en marche. Recruté cet été par Manchester City, pour près de 75 millions d’euros, Erling Haaland n’a pas eu besoin de temps d’adaptation au championnat anglais. Le redoutable buteur norvégien a inscrit un nouveau triplé, mercredi soir, lors de la large victoire des champions d’Angleterre contre le promu Nottingham Forest (6-0). Le tout en seulement 26 minutes (12e, 23e, 38e). «C’était formidable, il n’y a rien d’autre à dire», s’est félicité l’ancien attaquant du Borussia Dortmund (22 ans) au micro de BT Sports à la fin du match.

Et Erling Haaland est resté dans la lignée de sa précédente sortie. Quatre jours plus tôt, contre Crystal Palace (4-2), il avait déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises. Avec ces deux triplés consécutifs, il a fait une entrée remarquée dans l’histoire de la Premier League, devenant le joueur le plus rapide à réaliser cette performance dans le championnat d’Angleterre. Il n’a eu besoin que de cinq matchs pour réaliser cet exploit, alors que Demba Ba, détenteur de la précédente marque, y était parvenu en… 21 rencontres.

Mais ce n’est pas tout. Après seulement la 5e journée, son compteur affiche déjà 9 buts. Jamais un joueur n’avait marqué autant de buts lors de ses cinq premières apparitions en Premier League. Et preuve de son insolente efficacité, à lui tout seul, il a marqué plus de buts que 15 des 20 équipes du championnat. A cette allure, il est bien parti pour faire tomber d’autres records, comme celui de 32 buts sur une saison détenu par Mohamed Salah.

9 - Erling Haaland has scored nine goals in his first five @premierleague appearances, a new competition record, surpassing Mick Quinn and Sergio Agüero (both 8). Incredible. pic.twitter.com/t2mrT5bWWZ — OptaJoe (@OptaJoe) August 31, 2022

«J’essaie d'écouter Pep (Guardiola, ndrl) autant que possible et de combiner avec les gars parce que ce sont des footballeurs incroyables et, sans eux, je n’arriverais pas à marquer des buts, a confié le Norvégien. (…) On joue tellement bien, on se trouve bien et on va devenir encore meilleurs. Donc, ça va être sympa.» Peut-être un peu moins pour leurs adversaires. A commencer par Aston Villa qui reçoit, ce week-end, Erling Haaland et ses coéquipiers.