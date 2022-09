Coupe du monde 2022 : la vente d’alcool autorisée mais régulée au Qatar

La vente d’alcool sera finalement autorisée pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre). Mais elle sera régulée et très encadrée.

Le Qatar va faire preuve d’un peu de souplesse. Sujette à de nombreuses interrogations depuis l’attribution de la Coupe du monde 2022 à l’émirat, où la consommation d’alcool est interdite dans les lieux publics, la vente d’alcool sera autorisée pendant la compétition. Des stands de bière seront accessibles autour des stades pour les supporters qui assisteront à l’événement sur place.

Mais la vente de boissons alcoolisées restera strictement encadrée et sera régulée. Seuls les détenteurs de billets pourront en profiter et elle sera permise uniquement trois heures avant le début des matchs, puis une heure après, selon Reuters. Il ne sera en revanche pas possible de consommer de l’alcool à l’intérieur des stades, où seules la bière sans alcool et les boissons non alcoolisées seront disponibles.

Dans la fan zone principale de la Fifa, qui sera située au centre de la capitale Doha et qui pourra accueillir jusqu’à 40.000 personnes au maximum, la consommation d'alcool ne devrait elle être disponible qu'à partir de 18h30.

Au Qatar, la vente d’alcool n’est pas interdite, mais elle est soumise à un encadrement très stricte. Seuls les bars et restaurants présentant une licence, ainsi que les hôtels internationaux sont autorisés à en proposer.