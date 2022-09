Formule 1 : Max Verstappen maître à domicile aux Pays-Bas

Sur ses terres, Max Verstappen a remporté, ce dimanche, le Grand Prix des Pays-Bas. Avec cette 10e victoire de la saison, le Néerlandais s’envole encore un peu plus en tête du championnat du monde.

Les dimanches se suivent et se ressemblent pour Max Verstappen. Vainqueur des trois dernières courses, le Néerlandais a récidivé, ce dimanche, au Grand Prix des Pays-Bas devant ses très nombreux supporters pour signer sa 4e victoire consécutive (une première dans sa carrière). Déjà sa 10e de la saison en 15 courses. Et même s’il reste encore sept Grands Prix au programme, rien ne semble pouvoir empêcher le champion du monde en titre de décrocher un 2e couronne mondiale avec ses 109 points d’avance sur Charles Leclerc, 3e à Zandvoort, et son coéquipier Sergio Pérez (5e).

Parti en pole position, Max Verstappen n’a jamais vraiment été inquiété sur ses terres. Si ce n’est à une quinzaine de tour de l’arrivée avec l’intervention de la voiture de sécurité. Lewis Hamilton a fait le choix de ne pas s’arrêter aux stands pour changer de pneus contrairement à son rival de la saison dernière et s’est retrouvé en tête. Mais au moment de la relance, le pilote Mercedes a immédiatement été dépassé par Max Verstappen, qui s'est finalement imposé devant George Russell et Charles Leclerc. Le Monégasque, 2e sur la grille de départ, a signé un podium presque inespéré après de nouveaux choix stratégiques douteux de son équipe.

Ferrari s’est d’ailleurs encore fait remarquer lors du premier passage par les stands de Carlos Sainz. L’un des mécaniciens avait tout simplement oublié d’emmener l’un des pneus à changer sur la monoplace de l’Espagnol, qui, après avoir perdu de nombreuses secondes lors de cet arrêt, a terminé à la 8e place. Loin de l’enfant de pays qui n’a pas caché sa joie de s’imposer à domicile comme la saison dernière.

"Oh la blague..."



Arrêt catastrophique chez Ferrari qui n'avait pas préparé de pneus à l'arrivée de Carlos Sainz ! #DutchGP | https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/cW01ToGTlU — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 4, 2022

«C’est génial de gagner une nouvelle fois ici ! C’est toujours spécial de gagner son Grand Prix national, j'ai vécu un week-end incroyable, reçu un soutien extraordinaire. Je suis fier d'être néerlandais», a-t-il lâché à l’arrivée. L’accueil promet d’être plus hostile, la semaine prochaine, à Monza pour le Grand Prix d’Italie, où les Tifosi espèrent voir la Scuderia renouer avec le succès. Mais il faudra être fort et irréprochable pour contrarier la suprématie de Red Bull et Max Verstappen.