Ligue 1 : l’OM et le PSG vainqueurs, Lens accroché à Reims… Ce qu’il faut retenir de la 6e journée

L’OM, l’OL et le PSG ont enchaîné une nouvelle victoire respectivement contre Auxerre (0-2), Angers (5-0) et Nantes (0-3), alors que Lille a renversé, ce dimanche, Montpellier (1-3). Voici ce qu’il faut retenir de la 6e journée de Ligue 1.

Auxerre-Marseille 0-2

Il faudra bien compter avec Marseille cette saison. Le club olympien a signé un nouveau succès, samedi, à Auxerre (0-2), prenant même provisoirement la tête du classement (16 points) en attendant la rencontre du PSG. C’est peut-être anecdotique, mais ça en dit long sur la capacité des Marseillais à jouer une nouvelle fois les premiers rôles malgré le départ soudain de Jorge Sampaoli. En Bourgogne, ils ont encore fait preuve d’une grande solidité défensive et d’une efficacité offensive pour venir à bout du promu auxerrois. Deux ingrédients dont les hommes d’Igor Tudor auront besoin tout au long de la saison pour rester dans le wagon en tête. Mais aussi espérer bien figurer en Ligue des champions. Et la confrontation face à Tottenham, ce mercredi, devrait délivrer des indications sur le véritable niveau de cet OM.

Lyon-Angers 5-0

Quatre à la suite pour Lyon. L’OL a enchaîné une quatrième victoire consécutive, ce samedi, en réalisant un festival offensif lors de la venue d’Angers (5-0). Avec ce succès net et sans bavure, les hommes de Peter Bosz ont confirmé leur très bonne entame de championnat et s’affirment comme de sérieux outsiders après une saison compliquée. Avec 13 points au compteur, en cinq matchs, le club rhodanien réalise son meilleur départ depuis la saison 2012-2013 à l’issue de laquelle il avait terminé sur la 3e marche du podium. Et les Gones pourraient recoller au PSG et à l’OM (16 points) en tête du classement en cas de nouveau succès, mercredi, à Lorient (match en retard de la 2e journée) avant deux chocs à Monaco et contre Paris.

Nantes-PSG 0-3

Paris a évité le piège. Un peu plus d’un mois après sa large victoire lors du Trophée des champions (4-0), le club de la capitale était très attendu par le FC Nantes à La Beaujoire, où il s’était incliné la saison dernière (3-1). Et les Parisiens, même s’ils n’ont pas livré la même copie qu’en Israël, sont repartis avec un nouveau succès (0-3), retrouvant leur place en tête du classement grâce à une meilleure différence de buts (+20 contre +10 pour l’OM). Pour ce déplacement, Christophe Galtier a procédé à plusieurs changements dans son onze de départ avec notamment Neymar sur le banc au coup d’envoi. Si son équipe a été un peu bousculée en début de rencontre, elle a maîtrisé la partie après l’ouverture du score de Kylian Mbappé (18e), auteur d’un doublé, et le carton rouge du Nantais Fabio (24e). C’est désormais en Ligue des champions, face à la Juventus, ce mercredi, que le PSG est attendu.

Montpellier-Lille 1-3

Lille s’est repris. Battu en milieu de semaine par Nice (1-2), le Losc a renversé, ce dimanche, Montpellier dans l’Hérault (1-3). Mené au score au bout de 20 minutes de jeu, sur un but d’Elye Wahi, le club nordiste est revenu à égalité peu avant la pause grâce à Jonathan David (40e). Et la rencontre a basculé dans les arrêts de jeu de la première période avec l’expulsion de Valère Germain (45e+3). En supériorité numérique, le club nordiste a fait la différence au retour des vestiaires avec Angel Gomes (57e) et en fin de match grâce une nouvelle fois à Jonathan David (90e+5). Ce 3e succès de la saison a permis aux hommes de Paulo Fonseca de passer devant leur adversaire du jour au classement.

Reims-Lens 1-1

Plus d'informations à venir…

Brest-Strasbourg 1-1

Plus d'informations à venir…

Ajaccio-Lorient 0-1

Plus d'informations à venir…

Clermont-Toulouse 2-0

Plus d'informations à venir…

Troyes-Rennes à 17h05

Nice-Monaco à 20h45