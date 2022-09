Ligue des champions : la liste complète de l'OM sans Cédric Bakambu et Bamba Dieng

La liste de l’OM pour la phase de groupes de la Ligue des champions a été dévoilée dimanche par l’UEFA, avec trois absences de marque.

Trois joueurs laissés sur le carreau. Cédric Bakambu, Isaak Touré et Bamba Dieng ne figurent pas sur la liste de l'Olympique de Marseille pour la phase de groupes de la Ligue des champions, révélée ce dimanche 4 septembre par l'UEFA.

Les Marseillais n’ont pu inscrire que 20 joueurs en raison de leur sanction au fair-play financier prononcée en 2018 et au fait qu’aucun joueur formé au club n’y soit présent. Initialement, les clubs peuvent inscrire 25 joueurs.

S’il n’y a pas d’explication concernant le jeune Isaak Touré, les cas Cédric Bakambu et Bamba Dieng sont plus faciles à comprendre. Les deux joueurs ont été invités à quitter le club durant le mercato. Et un départ n’est pas à exclure dans un pays où le marché des transferts est encore ouvert comme en Turquie (fermeture le 8 septembre).

La liste de l'OM

Gardiens : Pau Lopez, Ruben Blanco

Défenseurs : Eric Bailly, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi, Jonathan Clauss, Sead Kolasinac, Issa Kaboré, Nuno Tavares, Chancel Mbemba

Milieux : Matteo Guendouzi, Gerson, Valentin Rongier, Pape Gueye, Jordan Veretout, Amine Harit

Attaquants : Dimitri Payet, Luis Suarez, Cengiz Under, Alexis Sanchez