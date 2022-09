Déplacements du PSG en jet privé : le président de la Fédération de char à voile réagit

Au lendemain de la phrase polémique de Christophe Galtier sur les déplacements du PSG, le président de la fédération française de char à voile s’est exprimé.

Après les propos de Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG, concernant les déplacements de son équipe en «char à voile» plutôt qu'en jet, le patron de la fédération française de cette discipline s’est exprimé sur Europe 1.

Alors que tout le monde y est allé de sa réaction – en défendant ou critiquant le coach parisien et Kylian Mbappé –, le dirigeant de la FFCV a invité le club de la capitale à une initiation à la discipline.

Message du Président de la ⁦@ffcvweb⁩ qui invite les joueurs du ⁦@PSG_inside⁩ notamment C. #Galtier et ⁦@KMbappe⁩ à une initiation : “le char à voile, un sport qui décoiffe !” ⁦@Europe1⁩ #PSGJUVE pic.twitter.com/XQmHvnz8t6 — Cyrille de La Morinerie (@Morinerie) September 6, 2022

«J’ai le plaisir de lui annoncer qu’on peut aller à Nantes de Paris en char à voile, a lancé Christophe Roger. Il faut juste neuf heures, un vent bien orienté et constant. Ça coûte vraiment moins cher. Entre 100 euros et 150 euros on peut aller en char à voile, avec une empreinte carbone égale à 0. Plus sérieusement, si l’équipe du PSG, à commencer par Kylian Mbappé, souhaite venir faire du char à voile, la fédération française aura le plaisir de les inviter à venir faire une séance découverte.»

Une initiation qui pourrait se faire en région parisienne, du côté du Plessis-Pâté, en Essonne, sur l’ancienne base aérienne BA217.

Depuis la phrase polémique de Christophe Galtier et les rires de Kylian Mbappé lundi soir, de nombreuses personnalités (notamment politiques) se sont exprimés sur le sujet.