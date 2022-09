Formule 1 : pourquoi les Ferrari seront en partie jaune au Grand Prix d'Italie

Les monoplaces Ferrari auront un peu de jaune sur leur livrée lors du Grand Prix Formule 1 d’Italie à Monza ce week-end. Voici les explications.

Retour aux sources. Les Ferrari se pareront de jaune lors du Grand Prix Formule 1 d’Italie ce week-end. De leur côté, les pilotes porteront une combinaison entièrement jaune.

No red without yellow





Introducing our special edition livery and driver overalls for this weekend’s #ItalianGP





Full story: https://t.co/rNS68tRayk

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 7, 2022