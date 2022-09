Football : Thomas Tuchel remercié par Chelsea

Au lendemain de la défaite de Chelsea en Ligue des champions, contre le Dinamo Zagreb (1-0), Thomas Tuchel a été remercié, ce mercredi, par les dirigeants du club anglais.

Coup de tonnerre à Londres ! Thomas Tuchel a été remercié, ce mercredi, par Chelsea, au lendemain de la déconvenue subie sur la pelouse du Dinamo Zagreb en Ligue des champions (1-0). «Le Chelsea Football Club s’est séparé aujourd’hui de l’entraîneur-chef Thomas Tuchel. Au nom de tout le monde au Chelsea FC, le club tient à exprimer sa gratitude à Thomas et à son équipe pour tous leurs efforts pendant leur séjour au club», a confié le club londonien dans un communiqué.

Le coach allemand avait été nommé à la tête des Blues en janvier 2021, quelques semaines seulement après son renvoi du PSG. Et il avait connu des débuts glorieux en remportant la Ligue des champions seulement quatre mois plus tard, puis la Supercoupe d’Europe et la Coupe du monde des clubs. Mais si la saison dernière avait été correcte (3e place en Premier League, quart de finaliste de la Ligue des champions), le début de ce nouvel exercice est plus laborieux.

Chelsea, qui a déboursé quelques 300 millions d'euros sur le marché des transferts pour recruter des joueurs comme Raheem Sterling, Wesley Fofana ou Pierre-Emerick Aubameyang, n’est que 6e de Premier League avec déjà deux défaites et a donc mal entamé sa campagne européenne avec ce revers face au Dinamo Zagreb. Un bilan loin de plaire à l’homme d’affaires américain Todd Boehly, arrivé à la tête du club en mai dernier avec un consortium d’investisseurs.

Il a ainsi décidé de se séparer de Thomas Tuchel. «Alors que la nouvelle direction fête ses 100 jours à la tête du club, et continue à travailler dur pour faire avancer le club, les nouveaux propriétaires estiment que le moment est opportun pour effectuer ce changement», a ajouté la formation londonienne. Le nom de son successeur n’a pas été dévoilé, mais il pourrait être «nommé rapidement» alors que Chelsea affronte Fulham samedi en Championnat avant un match déjà crucial contre Salzbourg mercredi prochain en Ligue des champions.