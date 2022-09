Tour d’Espagne : Primoz Roglic contraint à l’abandon après sa lourde chute

Victime d’une lourde chute, mardi, à l’arrivée de la 16e étape du Tour d’Espagne, Primoz Roglic, triple tenant du titre et 2e du classement général, a été contraint à l’abandon.

Primoz Roglic ne gagnera pas un 4e Tour d’Espagne consécutif. Triple tenant du titre, le Slovène a été contraint à l’abandon, ce mercredi, et ne sera donc pas au départ de la 17e étape de la Vuelta. Il a été victime, la veille, d’une lourde chute à quelques mètres seulement de l’arrivée après avoir placé une attaque dans le final.

S’il avait franchi la ligne d’arrivée, il était resté un long moment hagard et semblait mal en point avec un coude et un genou en sang. Dans la soirée, son équipe avait annoncé qu’une décision serait prise ce mercredi matin sur la suite de sa participation. Le couperet est finalement tombé.

#LaVuelta22





Unfortunately, @rogla will not be at the start of stage 17 as a consequence of yesterday’s crash.





Get well soon, champion! Thank you for all the beautiful moments in this Vuelta. You had ambitious plans for the final days, but sadly it isn’t meant to be. pic.twitter.com/C3Vnc8P9EO

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 7, 2022