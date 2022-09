US Open : Caroline Garcia s’impose face à Coco Gauff et file en demi-finale

Caroline Garcia s'est qualifiée pour les demi-finales de l'US Open après sa victoire contre Coco Gauff (6-3, 6-4). Elle affrontera la Tunisienne Ons Jabeur.

Le rêve américain se prolonge pour Caroline Garcia. La Française s’est imposée dans la nuit, sans trembler, face à la star montante du tennis américain Coco Gauff, en deux sets (6-3, 6-4). Ce succès lui permet de valider son billet pour les demi-finales de l’US Open, à New York.

Un match maîtrisé

Opposée à Coco Gauff, 18 ans et tête de série N°12, Caroline Garcia était également confrontée au public américain du court Arthur Ashe, en faveur de leur joueuse locale. Mais la Française de 28 ans n’a pas cédé à la pression, prenant immédiatement le match en mains en imposant sa puissance, sa vitesse, et en mettant son adversaire sous une pression que l'Américaine, finaliste du dernier Roland-Garros, n'a pu supporter, avec 24 fautes directes.

Partie sur les chapeaux de roues, avec un double-break d’entrée, Caroline Garcia a maîtrisé sa rencontre de bout en bout, en n’ayant concédé son service qu’à une seule reprise, dans la première manche. Scénario quasi-similaire lors de la seconde manche, où la Lyonnaise a réalisé le break d’entrée, sans lâcher son avantage jusqu’à la balle de match victorieuse, après 1h40 de jeu.

Un retour assuré dans le Top 10

Après la rencontre, Caroline Garcia s’est félicitée de sa performance, notamment sur l’aspect offensif, où elle a performé avec 24 coups gagnants. «J'ai toujours joué de façon agressive, il se trouve que depuis ces derniers mois je suis suffisamment en bonne forme physique pour jouer ce jeu-là et continuer sur cette voie», a déclaré la Française.

Avec ce 13e succès consécutif et cette demi-finale assurée à Flushing Meadows, Caroline Garcia, actuellement 17e au classement WTA, devrait faire son retour dans le Top 10 mondial à l’issue du tournoi. De plus, elle devient la 3e Tricolore à rallier le dernier carré de l’US Open, succédant à Amélie Mauresmo (2002 et 2006) et Mary Pierce (2005).

En demi-finale, la Française sera opposée à la Tunisienne Ons Jabeur, tête de série N°5, finaliste de Wimbledon, et qualifiée après sa victoire face à l'Australienne Ajla Tomljanovic (6-3, 7-6). Un match attendu avec impatience par Caroline Garcia : «Il me tarde de relever ce défi».