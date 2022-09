Mort d'Elizabeth II : équitation, football… Les passions sportives de la Reine

Si ce n’était pas pour cela qu’elle était reconnue, la reine Elizabeth II, décédée ce jeudi 8 septembre à 96 ans, avait des passions sportives. L’équitation en priorité mais pas seulement.

L’équitation

Elizabeth II avait une passion depuis sa plus tendre enfance (4 ans) : l’équitation. La reine montait quotidiennement à cheval jusqu’il y a encore quelques années. Un véritable moment de détente pour se vider la tête et oublier les problèmes quotidiens. Propriétaire de nombreux chevaux de course, Elizabeth II était une grande adepte de courses hippiques. Elle avait d’ailleurs remporté plus de huit millions d’euros il y a quelques temps après avoir misé sur le bon cheval. La mère de Charles avait aussi fait du Royal Ascot un de ses rendez-vous incontournables de l’année, et était également mécène d’associations dédiées, comme la British Horse Society et la Highland Pony Society.

Le football

La Reine ne pratiquait pas vraiment le football. Mais avec sa famille, de temps à autre, une partie était organisée le 24 décembre. En général, elle occupait le poste de gardienne de but. Et parmi les nombreux clubs anglais, certaines rumeurs indiquent qu’Elizabeth II était fan de West Ham. Selon le Daily Mirror, cela remonte à l’ancien manager de West Ham, Ron Greenwood, qui a mené le club aux victoires de la FA Cup et de la Coupe des vainqueurs de coupe d'Europe en 1964 et 1965. Selon d’autres, elle était plutôt supportrice d’Arsenal, équipe qu’elle avait reçu. La Reine aurait notamment beaucoup apprécié Arsène Wenger.

A noter qu'en juillet dernier, la Reine avait rendu un vibrant hommages aux joueuses de l'équipe de football d'Angleterre qui avait décroché l'Euro à domicile. «Votre réussite va bien au-delà du trophée que vous avez si bien mérité. Vous avez toutes montré un exemple qui sera une source d'inspiration pour les filles et les femmes d'aujourd'hui et pour les générations futures», avait-elle indiqué.

La marche à pied

La monarque était aussi une grande amatrice de la marche à pied. En plus de l’équitation, elle aimait se promener des heures en vacances dans ses résidences de Balmoral ou de Sandringham, tout en prenant ses chiens notamment.

Les voitures de courses

Si on ne l’a jamais vue à Silverstone pour assister à une course de Formule 1 de Sir Lewis Hamilton (l’un des nombreux sportifs qu’elle a décorés), Elizabeth II était toutefois une grande collectionneuse de voitures de courses. Entre les Daimler, les Ford, Rover, Rolls-Royce, Jaguar, Mercedes ou encore les Aston Martin, celle qui a été mécanicienne pendant la Seconde Guerre mondiale a pu prendre le volant de modèles d’excellence. Elle aimait prendre le volant quand elle se retrouvait dans sa maison de campagne.

Les Jeux olympiques

Le 27 juillet 2012, la reine d’Angleterre participait aux Jeux olympiques d’été de Londres. Enfin, elle participait à la cérémonie d’ouverture. Et quelle participation. Dans une mise en scène exceptionnelle, réalisée par Danny Boyle, Elizabeth II était récupérée par James Bond à Buckingham Palace avant de sauter en parachute pour arriver au stade olympique devant 80.000 spectateurs aux anges et plus de 900 millions de téléspectateurs dans le monde. Un moment historique pour celle qui a toujours pensé que le sport était important dans la vie de tous les jours.

«Outre le fait qu'ils contribuent au développement de notre condition physique, le sport et les jeux peuvent aussi nous apprendre des choses essentielles pour la vie en société», avait d’ailleurs déclaré la Reine dans son discours de Noël 2010.