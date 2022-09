OM-Lille, 7e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

OM-Lille, rencontre de la 7e journée de Ligue 1, aura lieu samedi 10 septembre et sera à suivre sur les antennes du groupe Canal. Voici le programme TV complet.

Défait par Tottenham en Ligue des champions mercredi, l’OM reçoit Lille pour se relancer en championnat, samedi, lors de la septième journée du championnat de France de Ligue 1.

Auteur d’un bon début de saison (16 points sur 18 possibles), le club phocéen reçoit les Nordistes, très impressionnants à l’extérieur. Les Olympiens, défaits en Ligue des champions, voudront retrouver le chemin de la victoire et se rassurer avant de recevoir Francfort, mardi en C1.

«En ce moment, on est bien à l’extérieur, a confié José Fonte le défenseur lillois. On est fort, on joue bien, on a des occasions. On a pris sept points en trois matchs. Maintenant, il y un bon match contre Marseille qui arrive. Un match dur contre une très bonne équipe dans un bon moment. Mais on sait qu’ils vont jouer la Ligue des Champions, donc il faut être plus frais pour faire un grand match et prendre les trois points…» Les Marseillais sont prévenus.

Programme TV

OM-Lille

7e journée de Ligue 1

Samedi 10 septembre

21h sur Canal+ Sport 360